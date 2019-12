Uber apela revocación de licencia en Londres

Por Reuters



Uber Technologies Inc. apeló la decisión de un regulador del Reino Unido de revocar su licencia en Londres, para luchar contra una medida que podría poner en riesgo su mayor mercado en Europa.



El organismo Transport for London negó el mes pasado a Uber una nueva licencia operativa, diciendo que la empresa no había verificado adecuadamente las identidades de los conductores ni había salvaguardado el servicio para los pasajeros. La apelación de la aplicación de transporte podría demorar años y, mientras tanto, podrá seguir operando.



“Estamos comprometidos con los londinenses y estamos trabajando estrechamente con TfL para abordar sus inquietudes y solicitudes, tal como lo hemos hecho desde 2017”, dijo el viernes en un comunicado Jamie Heywood, gerente general regional de Uber.



“En lo que respecta a seguridad en nuestra plataforma, nuestro trabajo nunca termina y seguiremos escuchando, aprendiendo y mejorando”, dijo.



Al menos 14.000 viajes involucraron a conductores que no eran quienes dijeron ser, señaló el mes pasado el regulador en un comunicado. Se descubrió a un conductor que explotaba la aplicación de Uber y a quien ya le habían revocado su licencia privada tras descubrir que la persona había recibido una advertencia por distribuir imágenes indecentes de niños.



El director ejecutivo de la firma, Dara Khosrowshahi, había dicho en Twitter que la decisión de revocar la licencia estuvo “simplemente equivocada”. Heywood había indicado que Uber descubrió en mayo una falla en su aplicación que permitió a 43 personas realizar viajes no autorizados e inmediatamente informó a los reguladores. Después de eso, Uber solucionó el problema.