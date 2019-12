Empresa St. John Properties sorprende a empleados con bono navideño de US$10 M

Por Yahoo Finanzas



St. John Properties, una empresa de gestión y desarrollo de propiedades inmobiliarias comerciales con sede en Baltimore, dio un bono de US$10 millones para compartir entre sus 198 empleados en su fiesta de Navidad anual, el 7 de diciembre.



“La repartición del bono se basó únicamente en los años de servicio de los empleados. No se distribuyó teniendo en cuenta el puesto de los trabajadores en la compañía”, le comentó Larry Maykrantz, presidente de St. John Properties, a Yahoo Finanzas en una entrevista telefónica. “Estuvimos un tiempo discutiéndolo y créeme, una vez que tomamos esa decisión, nos dimos cuenta de que esa era la única forma justa y equitativa de repartirlo”.



Solo cinco personas de la empresa estaban al corriente de este bono sorpresa. Maykrantz enfatizó en que fue un “gran secreto”.



“Dirijo el barco, pero ellos son quienes lo gestionan”, dijo el fundador y presidente de St. John Properties, Edward St. John, en la fiesta de Navidad. “Ellos son los que hacen que el barco funcione. Sin un equipo no somos nada. No somos absolutamente nada”.

“Para celebrar ese gran logro”

Según Maykrantz, la idea de dar este considerable bono nació del objetivo que se puso la compañía en 2005 de duplicar el tamaño de su cartera de 10 millones de pies cuadrados a 20 millones. En aquel momento, St. John Properties no tenía idea de cuánto tardaría en alcanzar ese objetivo, estimó que serían unos 40 años.



“Tardamos 14 años”, dijo Maykrantz. “Para celebrar ese gran logro queríamos encontrar una manera de agradecer y recompensar a todos nuestros empleados”.



Cuando se realizó el anuncio, los empleados se mostraron visiblemente asombrados por la emoción.



“Escuché gritos, llantos, risas, abrazos, y entre 10 y 15 minutos después todos se acercaron al podio delantero donde Ed St. John y yo estábamos de pie e hicieron fila para estrecharnos las manos, besarnos, abrazarnos y agradecernos”, dijo Maykrantz.



Un empleado que lleva 44 años en la compañía recibió un bono de US$270.000, mientras que un nuevo trabajador que comenzó a inicios de esta semana recibió un bono de US$100.



“Pensamos que eso le demostraría un poco quiénes somos”, dijo Maykrantz. “Estaba muy feliz con ese gesto de agradecimiento”.



En general, calificó el anuncio y la noche como “increíbles”.



“Lo que ocurrió esa noche superó mis expectativas diez veces”, dijo Maykrantz. “Fue una de las experiencias más increíbles que he tenido en mis 40 años de trabajo empresarial. Literalmente se me llenaron los ojos de lágrimas al escuchar el gran impacto que tuvo ese gesto en nuestros 198 empleados”.