Roban de un auto datos financieros de empleados de Facebook

Por AFP



Facebook avisó este viernes a sus empleados que los datos personales y financieros de 29.000 de ellos fueron robados de un auto el mes pasado.



"No hemos constatado ningún abuso y creemos que se trata de un robo común y no de un intento de obtener información de los empleados", dijo Facebook a AFP.



Ningún dato de los usuarios de la red social ha sido comprometido.



Los discos duros robados contenían los nombres, números de cuentas bancarias y otros datos privados de 29.000 personas empleadas por Facebook en Estados Unidos el año pasado, confirmó el gigante de internet.



El conductor del automóvil, un empleado administrativo del grupo, había guardado los discos duros en una bolsa, que dejó dentro del vehículo, cuando no deberían haber salido del campus de Facebook.



"Por precaución, hemos informado a los empleados anteriores y actuales afectados, y ponemos a su disposición la asistencia necesaria en caso de robo de identidad", dijo Facebook, que también está cooperando con la investigación policial.