Dolce&Gabbana debe dar cuantiosa indeminización a Maradona

Por AFP

La casa de modas italiana Dolce&Gabbana deberá indemnizar con 70.000 euros (US$77.500) a la leyenda del fútbol Diego Maradona por haber usado su nombre con fines comerciales, indicó a la AFP este miércoles uno de sus abogados.



La sentencia establece que Dolce&Gabbana reembolse también al futbolista argentino el valor de los honorarios legales y sus intereses por cerca 13.000 euros.



La disputa legal comenzó en 2016 después de un desfile de moda en Nápoles durante el cual un modelo vistió una camiseta celeste del equipo de fútbol napolitano con el nombre de Maradona y el número 10.



El acto fue organizado "sin el consentimiento de Maradona y sin que lo hubieran contactado", explicó su abogado, el profesor Ulisse Corea.



"Para los abogados defensores de D&G se trataba de un homenaje a Nápoles y en efecto había algo de ello. Pero también era un desfile de carácter comercial", explicó el letrado.



"Pero el único que puede usar ese nombre, así como la imagen de una persona tan famosa para obtener ganancias, es él", recalcó.



Para la jueza Paola Gandolfi, al usar el nombre de Maradona se refieren a un "mito", y "empresarios externos no pueden apropiarse de él sin el consenso del legítimo propietario", explicó en la sentencia.



"Se trata de un juicio nuevo y significativo que confirma la necesidad de proteger el derecho del propio nombre y de imagen de atletas o actores", subrayó el profesor Corea.



Por su parte Maradona agradeció la decisión.



"Los homenajes son fantásticos, pero creo que deberían haber pedido permiso para usar mi nombre en su desfile. Un punto a favor de la justicia", escribió.



Maradona anunció en septiembre de 2017 que había ordenado a sus abogados demandar a los estilistas Domenico Dolce y Stefano Gabbana por usar su nombre "sin ninguna autorización".



"Pese a la estima y consideración que siento por su trabajo, me veo obligado a proteger mis intereses ya que fueron violados con una política de marketing especulativa", agregó.



El juez especificó que el monto de los daños e intereses fijados tuvo en cuenta el hecho de que la marca no había comercializado la ropa con el logotipo de Maradona, y que por lo tanto se limitaban a pagar 70.000 euros. El jugador había pedido un millón de euros.