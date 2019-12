El uso de robots puede eliminar algunos de los trabajos mejor pagados en el sector financiero

Por Bloomberg/Business Insider



Marcos López del Prado, profesor de la Universidad de Cornell y experto en aprendizaje automático, ha advertido a Wall Street sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector de las finanzas.



La inteligencia artificial está impulsando cambios masivos en el sector de las finanzas.



De hecho, los robots han empezado a ocupar miles de puestos de trabajo en Wall Street.



Marcos López del Prado, profesor de la Universidad de Cornell y exdirector de aprendizaje automático de AQR Capital Management LLC, ha advertido sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector de las finanzas durante una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrada este viernes en Washginton.



Y es que, según del Prado, el uso de algoritmos en los mercados electrónicos ha automatizado el trabajo de una gran cantidad de brókers en todo el mundo.



Por esta razón, cree que muchos profesionales del sector de las finanzas perderán sus empleos, pero no por el hecho de que serán reemplazados por máquinas, sino porque no están capacitados para trabajar con algoritmos.



"El aprendizaje automático crea una serie de desafíos para los 6,14 millones de personas empleadas en la industria de las finanzas y los seguros, muchos de los cuales perderán sus empleos, no necesariamente porque sean reemplazados por máquinas, sino porque no están capacitados para trabajar con algoritmos", dijo López de Prado al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Según una encuesta realizada a 450 profesionales del sector de las finanzas realizada por Refinitiv, el machine learning ya es indispensable para el 90% de las entidades financieras del mundo. Así, la mayoría de los ejecutivos y los expertos en big data apuestan por el aprendizaje automático, incluso cuando no sea de calidad.



En la audiencia celebrada en Washington, que tuvo una duración de casi dos horas, los políticos preguntaron a los expertos sobre los prejuicios raciales y de género que trae consigo la inteligencia artificial, sobre la apuesta por trabajadores tecnológicos altamente calificados y acerca de los desafíos de regular mercados financieros cada vez más complejos y basados en datos. "A medida que los malos actores se vuelven más sofisticados, es vital que las autoridades financieras tengan los recursos, la capacidad tecnológica y el acceso a la inteligencia artificial y a las tecnologías automatizadas para ser un policía fuerte y eficaz en la zona", comentó durante la audiencia Kirsten Wegner, CEO de Modern Markets Initiative.



Por su parte, Martina Rejsjö, directora vigilancia de mercados del Nasdaq en Norteamérica, hizo hincapié en el reto que hay detrás del crecimiento masivo de los datos de mercado.



"Los intentos de abuso de mercado se han vuelto más sofisticados, presionando a los equipos de vigilancia para encontrar la aguja en el pajar", mencionó.



En el Nasdaq se ejecutan más de 40 algoritmos diferentes, utilizando unos 35.000 parámetros, para detectar infracciones y la potencial manipulación del mercado en tiempo real.



Otro dato interesante lo proporcionó Rebecca Fender, directora principal de CFA Institute, la asociación mundial de profesionales de la inversión, que señaló que el 43% de los miembros y candidatos del CFA esperan que sus funciones cambien significativamente en los próximos cinco a diez años.



Así, según Bloomberg, los 3 roles con más probabilidades de desaparecer son los agentes de ventas, los operadores y los analistas de rendimiento.