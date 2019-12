Huawei sigue sin llevar Harmony OS a sus smartphones

Por Portaltic/EP



La compañía china Huawei planea extender su sistema operativo Harmony a más productos el próximo año y promocionarlos tanto en su país de origen como en el extranjero, aunque seguiría sin incluirlo en sus 'smartphones'.



Según ha contado un portavoz de la compañía a Reuters, Harmony OS estará presente en más productos de la compañía el próximo año, tanto en China como en otros países. Así, los planes de Huawei pasan por extenderlo a más modelos de televisor, relojes inteligentes o incluso altavoces.



No obstante, y como señaló el presidente de la división de Software dentro del negocio de Consumo, Wang Chenglu, en un evento en una tienda en Shenzhen (China), Huawei no tiene previsto utilizar Harmony en sus productos más populares: 'smartphones', tabletas y ordenadores, según el medio citado.



Harmony OS es el sistema operativo propio de Huawei, de código abierto y alternativo a Android, con un diseño modular basado en micronúcleos y que no utiliza Linux, como informó la compañía durante su presentación en agosto.



Con las restricciones impuestas por Estados Unidos a Huawei, se esperó en un primer momento que la compañía china hiciera de Harmony el sistema operativo de su ecosistema al completo, algo que en todo momento negaron desde la compañía, dejando los dispositivos móviles fuera de la estrategia de Harmony.



Esta idea se reforzó con la llegada de la serie de 'smartphones' Mate 30, Huawei inauguró fuera del mercado chino una nueva estrategia con la que ofrece a los usuarios Huawei Mobile Services, que incluye Android Open Source Project (AOSP), con EMUI 10 y App Gallery.