Avianca Holdings asegura US$125 millones en nuevo financiamiento

Por estrategiaynegocios.net



Avianca Holdings S.A. confirmó esta tarde que alcanzó la renegociación "sustancialmente de todas sus obligaciones de deuda y arrendamiento de manera exitosa, y ha llegado a acuerdos con sus proveedores clave".



Como resultado de dicho proceso el grupo aéreo completó el fondeo de US$250 millones de préstamo convertible obligatorio por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited.



Avianca anunció además que ha obtenido compromisos por US$125 millones de financiamiento adicional, a cargo de Citadel un destacado inversionista en los mercados financieros globales y administrador del capital de importantes inversionistas, incluyendo fondos soberanos, programas de pensiones, endowments y fundaciones.



"Durante la semana pasada, Avianca logró cerrar con éxito los acuerdos con sus acreedores, permitiéndole cumplir con ciertas condiciones requeridas para el desembolso de los préstamos convertibles por parte de United y Kingsland. A su vez, este fondeo cumple las condiciones exigidas por los mismos acreedores, y gatilla los acuerdos que reperfilan la amplia mayoría de las obligaciones de deuda y arriendo de la aerolínea. Además, el desembolso de los préstamos convertibles permite que se concrete el intercambio automático de aproximadamente US$484 millones de los bonos de Avianca, que vencían en mayo del 2020, por bonos garantizados con vencimiento en mayo de 2023, bajo los términos anunciados previamente", describe el centenario grupo aéreo en un comunicado.



El equipo financiero de Avianca negoció con éxito con más de 125 acreedores y proveedores a lo largo de este proceso al cual se dio inicio a finales de junio de 2019. Además de asegurar extensiones de plazo de líneas bancarias y cartas de crédito de Avianca y lograr el intercambio exitoso del 88,1% de los bonos que originalmente vencían el 2020.



La compañía confirmó que obtuvo "un alivio en la caja" por más de US$250 millones –a través de las negociaciones con arrendadores de aeronaves y acreedores financieros y proveedores– que fortaleció sustancialmente su posición de liquidez.



Asimismo, confirmó que hoy recibió los US$250 millones por parte de United y Kingsland, consistente en préstamos convertibles a cuatro años con una tasa de interés del 3% anual en modalidad de pago en especie (PIK).



De este total, US$150 millones fueron financiados por United y US$100 millones por Kingsland. Estos préstamos están sujetos a conversión en acciones de Avianca Holdings S.A., las que podrán ser ordinarias o preferentes a elección de los acreedores.



"Los prestamos convertibles están sujeto a conversión obligatoria a elección de Avianca en cualquier momento después del primer aniversario del préstamo, siempre que la compañía cumpla con ciertas condiciones precedentes, incluyendo, pero no limitado a: (i) un promedio diario de saldo final de caja por seis meses de al menos US$700 millones (sujeto a ciertos ajustes) y (ii) que el precio de negociación del ADR de Avianca Holdings S.A. sea de al menos US$7,00 en 90 de los últimos 120 días bursátiles", destaca la compañía.

Más fondos asegurados

Además, Avianca anuncio hoy que el compromiso por US$125 millones adicionales, está sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones.



El compromiso de financiamiento se obtuvo mediante préstamos convertibles con garantías reales por US$50 millones –por parte de un grupo de inversionistas privados latinoamericanos– bajo condiciones económicas sustancialmente equivalentes a las de los préstamos convertibles de United y Kingsland. Estos préstamos incrementales serán convertibles en acciones preferentes o ADRs de Avianca Holdings S.A.



Adicionalmente, Avianca obtuvo compromisos por US$75 millones en préstamos y bonos convertibles con garantías reales que le otorgarán liquidez como puente hasta que se emitan los bonos convertibles –por a lo menos US$125 millones– que Avianca planea ofrecer a sus accionistas preferenciales. Estos préstamos y bonos podrán ser convertibles en acciones preferentes o ADRs de Avianca Holdings S.A. Citadel representa US$50 millones de los recursos comprometidos.

Oferta futura a los accionistas preferenciales de Avianca Holdings S.A.

Como se anunció previamente, Avianca Holdings espera, durante el primer trimestre de 2020, ofrecer a sus accionistas preferenciales la oportunidad de participar en la oferta de bonos convertibles por un mínimo de USD US$125 millones, en términos comparables a los establecidas para los préstamos convertibles de United y Kingsland.



Las condiciones de esta eventual oferta estarán sujetas a ajustes por condiciones de mercado en el momento en el que se lance dicha oferta, y la ésta quedará sujeta a revisión y aprobaciones por parte de los reguladores.



Anko van der Werff, CEO de Avianca, comentó que "el anuncio de hoy coincide con nuestro aniversario número 100 y marca un importante punto de inflexión para nuestra empresa, al mismo tiempo que logramos un hito clave del Plan de transformación ‘Avianca 2021’. La confianza depositada en nosotros por acreedores y aliados comerciales nos ha permitido seguir ejecutando el Plan, lo que fortalecerá nuestra posición financiera y competitiva".



Por su parte, el Chief Financial Officer de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser declaró que gracias al apoyo de sus aliados financieros y comerciales, y por la confianza que demostraron al unirse al programa de reperfilamiento, les ha permitido llegar a acuerdos que benefician a todas las partes.



"Estamos tremendamente contentos ya que, como consecuencia del apoyo de Kingsland y United y del resultado exitoso del reperfilamiento, con el préstamo de Kingsland y United, pudimos -en un plazo muy corto- comprometer financiamiento adicional por US$125 millones. Esto destaca la solidez de nuestro plan y ayuda a lograr una mejora sustancial en la liquidez de la compañía”, dijo Neuhauser.



John Gebo, Vicepresidente Senior de Alianzas para United Airlines, Inc. dijo que su compañía junto con Kingsland, se complacen en proporcionar este financiamiento de capital permanente que le permite a Avianca completar un reperfilamiento exitoso de su estructura de capital, el intercambio de sus bonos 2020 y la obtención de compromisos de financiamiento adicional que, en conjunto, apoyan y fortalecen el Plan ‘Avianca 2021´. "Dicho plan requiere una transformación integral del desempeño operativo y financiero de la línea aérea, el que está siendo liderada por Anko y Adrián. Tenemos toda la confianza de que cumplirán con los objetivos de ese plan y les deseamos a ellos y a toda la familia Avianca éxito en ese viaje”, dijo.



Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings, comentó que el hecho de que la nueva gerencia de Avianca, dirigida por Anko y Adrián, hayan conseguido con éxito concretar el plan de reperfilamiento habla muy bien de su sentido de urgencia y sus capacidades de ejecución. "Marca un antes y un después. Ahora con Avianca en una posición financiera más estable, la aerolínea podrá enfocarse en el viajero y acelerar su evolución hacia la aerolínea más querida y rentable de América Latina", dijo.



Avianca cuenta con una flota de 175 aviones, sirve 76 destinos en 27 países dentro de las Américas y Europa y cuenta con más de 21.000 empleados.



La Compañía ganó US$4.800 millones en 2018 y transportó 30,5 millones de pasajeros.



El pasado 22 de febrero la Holding anunció su plan de transformación corporativa que consta de cuatro pilares clave: 1) la mejora de los indicadores operativos, 2) los ajustes de la flota, 3) la optimización de la rentabilidad operativa y 4) el reposicionamiento activo no estratégicos. El pasado 24 de mayo, el control de la Compañía fue asumido por Kingsland Holdings Limited, un tercero independiente de United Airlines.