'Los Angeles Times' respalda el juicio político a Donald Trump

Por EUROPA PRESS



El consejo editorial del 'Los Angeles Times', uno de los rotativos más leídos de Estados Unidos, ha dado este sábado su respaldo a la apertura de un 'impeachment' contra el presidente del país, Donald Trump por manipular la política exterior del país para su propio beneficio.



En un editorial, el diario reconoce su preocupación inicial ante esta posibilidad al considerar que se trataría de un acto de división e inútil, dado que el proceso ha llegado ahora a la mayoría republicana del Senado, favorable a Trump.



Sin embargo, estos recelos deben quedar en segundo plano 'ante la abrumadora evidencia de que Trump pervirtió la política exterior de Estados Unidos para su propio beneficio político', según señala el medio.



"Esta conducta es indignante y corrosiva para la democracia. La Cámara no puede ignorarlo, y merece un juicio completo por parte del Senado", apunta.



La comisión de la cámara baja del Congreso, integrada a su vez por las de Inteligencia, Exteriores y Supervisión y Reforma, concluyó que Trump retorció la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania con el propósito de que el país europeo abriera dos investigaciones "políticamente motivadas" para favorecer su reelección el próximo año.



Según los investigadores, Trump pretendía que las autoridades ucranianas investigaran al precandidato demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter Biden por supuestas corruptelas en sus negocios en Ucrania y otra sobre "la desacreditada teoría de que fue Ucrania, no Rusia, quien interfirió en las elecciones presidenciales de 2016".



Para conseguir que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, impulsara estas dos investigaciones, Trump condicionó a ello dos cuestiones clave: la ayuda militar que Washington da a Kiev en el marco de la guerra en Donbás contra los separatistas prorrusos y una "ansiada visita" a la Casa Blanca.



El 'Los Angeles Times', así, recomienda al Congreso que siga el consejo del propio presidente y acelere los procedimientos en la medida de lo posible. "Si me van a acusar", hizo saber Trump en su momento, "que lo hagan ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a ponerse manos a la obra".