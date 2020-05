Pedro Heilbron: Enfrentando la mayor crisis de la aviación y del turismo

Por estrategiaynegocios.net



“Esta es una crisis sin precedentes en la historia de la aviación comercial. Plantea una nueva realidad para las aerolíneas como consecuencia del grave impacto del COVID-19, tanto en la demanda de pasajeros como en los países de la región que, enfrentarán una recesión económica que tomará varios años para recuperarse”, afirma Pedro Heilbron, CEO de COPA Airlines.



El impacto para la empresa panameña será muy fuerte: “esperamos reactivar nuestras operaciones con aproximadamente un 10% a 12% del total de los vuelos existentes previo al impacto del coronavirus, debido a una demanda de pasajeros muy baja en el corto y mediano plazo, un alto nivel de cancelaciones de reservas y a que la mayoría de los países de la región mantienen restricciones operativas o de ingreso a sus territorios”.



El pasado 22 de marzo, COPA Airlines informó oficialmente el cierre temporal de sus operaciones, debido a la prohibición de todos los vuelos internacionales de pasajeros por parte de Gobierno de Panamá, y al cierre de fronteras aéreas en múltiples países de América Latina y el Caribe. En ese momento, la línea aérea panameña atendía 80 destinos en 33 paises. Heilbron refiere que en el marco de la crisis, han priorizado brindar respuesta a sus colaboradores y de cara a sus clientes. “Ofrecimos a nuestros colaboradores un programa voluntario de licencias no remuneradas, retiros voluntarios, jubilaciones y jubilaciones anticipadas, en apego a las leyes laborales de cada país”, explica.



“Estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la sostenibilidad de la Compañía, protegiendo la mayor cantidad de empleos posibles en el corto y mediano plazo, para mantener así el importante aporte de Copa a la economía de Panamá y los países que servimos, en medio de la mayor crisis en la historia de la industria de la aviación y el turismo”, agrega.



Con respecto a los clientes, flexibilizaron aún más sus políticas comerciales, bajo la premisa de “Cambien su vuelo, no su deseo de viajar”, permitiendo modificar itinerarios sin cargos.