Pandemia acelera la revolución digital en el Istmo

Desde hace unos años se viene hablando de la transformación digital de las empresas, donde muchas de las operaciones y servicios iban a pasar a un método basado digitalmente, en Internet. Pero por mucho tiempo no hubo una adopción acelerada. Ahora, “definitivamente que va a haber un cambio.

La transformación digital se va a acelerar y va a haber otros temas que también lo harán, como el comercio electrónico,algo que tradicionalmente en Centroamérica no se daba mucho”, explica Eli Faskha, presidente del Comité Ejecutivo de la estrategia ‘Panamá Hub Digital’ (para América Latina y el Caribe) y CEO de la compañía de asesoría para la ciberseguridad Soluciones Seguras (con presencia en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala).

Fashka comenta que algunas empresas sí dieron pasos importantes en el ámbito de esa transformación digital, aunque no ha sido generalizado en la región: “Uno de los grandes resultados de eso va a ser que la gran mayoría de las empresas van a ver la importancia de transformarse digitalmente para poder tener modalidades como teletrabajo y otras que no interrumpan el flujo de negocios cuando se dan situaciones como las que estamos viviendo”.

La situación afecta a todos, después se verá que tanto a cada uno. La pequeña empresa que no se había transformado digitalmente, probablemente encarará mayores problemas. “Las que viven de una transacción manual cara a cara son las que más difícil van a tenerla ahora; las que tenían a sus empleados conectados localmente a una página web para hacer un pedido, o que manejaban digitalmente todo, van a tener un menor impacto. Hay además algunos ramos que no se adaptan al teletrabajo, y otros sí”, continúa el presidente de ‘Panamá Hub Digital’.

El mundo se va a convertir un poco más en digital. Faskha cree que si Panamá maneja bien la estrategia panameña para ser un hub digital, puede tomar una mayor relevancia que antes. “La transformación digital tiene más importancia de lo que uno pensaba. Si esta pandemia nos hubiera tocado hace 5 o 10 años, hubiera sido mucho más difícil mantener al país y los servicios básicos operando y a las personas teletrabajando, porque no habría tanta comunicación masiva rápidamente, no habría la opción de conectarse a los sistemas internamente, y no habría muchas de las cosas que ahora permiten el poco funcionamiento que hay”.

Transformación total

Eso sí, hay necesidad de nuevas tecnologías que soportan y simplifican la transformación digital, “pero solo la adopción de tecnología no es suficiente si eso no está acompañada de cambios en la forma de trabajo, en procesos internos, y también en la cultura y el comportamiento de las personas, una transformación digital no es completa”, apunta Thiago Araki, gerente de Tecnología y Especialistas de Producto de la empresa Red Hat Latinoamérica.

Para que esa transformación se dé de manera integral existen tres pilares: la tecnología, los procesos y las personas. “Desde Red Hat trabajamos en los tres puntos. Hablamos mucho de tecnología, porque trabajamos con las compañías para la implementación, para procesos más ágiles. Hay que aprender de las fallas y tomar esto para seguir innovando”.

Todo esto ha hecho que haya un mayor interés en las nuevas tecnologías que permiten el trabajo remoto. “Hay mucha demanda por soluciones para no necesitar acceso humano en centros de datos. También en cuanto a las soluciones para la reducción de costos”, incide Araki.

Hay también otras soluciones que se están adoptando para mejorar el acceso remoto, “en especial en el área de TI a las empresas, pero también para dar más control y ajustar la demanda en especial de las redes, las áreas de telecomunicaciones han tenido que acelerar mucho la implementación de nuevos proyectos para garantizar por ejemplo flexibilidad en ancho de banda de Internet, que antes estaba mucho más direccionada a las empresas, pero que se tiene que redireccionar ahora a las áreas residenciales”, comenta el funcionario de Red Hat.

¿Los beneficios de dar el salto y transformarse digitalmente? Son muchos, en cualquier industria son muy rápidos y muy significativos. Las empresas hoy duran mucho menos que antaño. A principios del siglo pasado tenían un promedio de vida de 90 años, actualmente es de 15 años. Tal y como explica Araki, “las empresas cambian.

La transformación digital es clave para sobrevivir a un mundo donde todo es más dinámico y los competidores surgen por todos los lados. La gente que no hace el cambio va a tener más dificultad de hacer el cambio para contratar personal, porque las personas que salen de las universidades quieren trabajar con lo nuevo, con lo más interesante, con tecnología nueva. Hoy la tecnología es un activo y es parte de la marca, del branding. El consumidor mira mucho si una empresa tiene acceso remoto, una forma de comunicación que sea sencilla”.

Este crecimiento exponencial incide en la necesidad de una mayor ciberseguridad. “Mientras más personas están trabajando en su casa, entonces tenemos que pensar más, primero en cómo proteger esa conexión, que sea segura, autenticada, cifrada; y también cómo proteger las herramientas que están usando desde casa”, comenta el CEO de Soluciones Seguras. Mucha gente no cuenta con computadoras corporativas, y tiene que usar la personal, que comparte con el resto de su familia. Eso es un enorme reto para la seguridad.

“Probablemente va a haber un incremento en la necesidad de protecciones avanzadas de acceso remoto y de escritorios portátiles, de escritorios remotos”, dice Fashka: “Durante este tiempo, en Soluciones Seguras estamos operando cien por ciento en teletrabajo. Nosotros sí habíamos pasado por una transformación digital desde que comenzó la empresa, con atención remota, herramientas de corrección, con mensajería instantánea y con implementaciones que pueden ser todas virtuales, y que no se necesita llevar un equipo físicamente.

Estamos funcionando y también tenemos una labor muy importante de soportar a las industrias que tienen ahora la labor de echar al país hacia adelante. Ya sean las entidades de salud, financieras, o de la cadena de alimentos. Tenemos clientes de todas estas industrias y debemos darles el soporte necesario para que puedan seguir operando durante estos días”.