Tres años de pandemia: 10 hitos que marcaron al mundo tras la llegada del covid-19

Por estrategiaynegocios.net

Hace exactamente tres años, el mundo cambiaba para siempre. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el extraño virus que se había detectado en Wuhan, China, en diciembre de 2019 era el responsable de las “neumonías de causa desconocida” en aumento en todo el mundo.

Debido a la velocidad de propagación, el número de casos y la cantidad de países en los que aparecieron casos, se decidió declarar el estado de pandemia.

La OMS registró un descenso de la incidencia de covid-19 en el mundo de un 58 %, y de un 65 % en el caso de las muertes en los últimos 28 días (del 6 de febrero al 5 de marzo de 2023), en comparación con los 28 días anteriores.

En concreto, a nivel mundial, en la semana del 6 de febrero al 5 de marzo de 2023 se notificaron casi 4,5 millones de nuevos casos y 32.000 muertes. Hasta el 5 de marzo de 2023, se han notificado más de 759 millones de casos confirmados y más de 6,8 millones de muertes en todo el mundo.

Ya en el último trimestre del año pasado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había asegurado que el mundo “nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19″, después de que se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

“Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista”, subrayó en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la enfermedad, ya que “un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta”.

A 1.095 días de que la vida moderna tal como se la conocía hasta entonces haya dado un giro radical, Infobae recopiló los hechos más importantes de la crisis sanitaria desatada por el SARS-CoV-2.

1- Declaración de pandemia. En marzo de 2020, a tres meses de los primeros afectados en el Mercado de Wuhan, el número de casos fuera de China se había multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se habían triplicado. La enfermedad había llegado en ese entonces a al menos 120 países y amenazaba a los sistemas de salud menos desarrollados. Los infectados estaban en alza en varios continentes y la cifra total de infectados superaba ampliamente a los 100.000.

2- Cierre de fronteras. La Unión Europea (UE) anunció el 16 de marzo el cierre de sus fronteras durante 30 días para frenar la propagación del coronavirus, “la crisis sanitaria global que definirá nuestro tiempo”, en palabras de la OMS. En tanto Estados Unidos no cerró sus fronteras de inmediato, pero suspendió por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas por el coronavirus. En Latinoamérica, nueve países coordinaron un acuerdo para protegerse y contrarrestar los efectos del nuevo virus, que por esa fecha ya había dejado siete muertos en la región. El primero en tomar esta medida fue Uruguay.