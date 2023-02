Terapias en el metaverso e Inteligencia Artificial para el agro tienen potencial para la oferta exportable guatemalteca

¿Cuáles son los países con potencial para exportar desde Guatemala? ¿Cuáles son los productos más demandados? y ¿Cómo se comporta el consumidor? Estas son las preguntas que busca responder el estudio Best Markets, Products & Services 2023, Diplomacia Comercial, presentado por la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).

Según lo resultados hay 26 mercados que representan una oportunidad de crecimiento de las exportaciones de hasta un US$ 3.800 millones. Entre ellos destacan países como Alemania, Canadá, Chile, Colombia, China, Costa Rica, El Salvador, España, México y Estados Unidos. De este último, son 9 estados los más receptivos: Florida, California, New York, entre otros.

“El Best Markets, Products & Services 2023 cuenta con ocho metodologías distintas que consolidan datos macroeconómicos, indicadores de desarrollo, cifras de comercio internacional y experiencia de empresas exportadoras para resaltar las mejores alternativas que el exportador debe conocer”, agregó el jefe de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, Jacobo Pieters.

Más de 1.100 combinaciones producto-mercado presenta el estudio

Esta edición consolida más de 1.100 combinaciones producto-mercado, como por ejemplo, los tomates frescos destinados a El Salvador; camarones congelados a los Emiratos Árabes Unidos; semillas para siembra a Colombia; Ketchup y otras salsas para Nueva York, en fin son múltiples industrias y destinos que para Guatemala.

Estos representan un potencial en montos de exportación de bienes y servicios que supera los US$ 24.000 millones, de los cuales US$ 19.500 millones son en bienes y US$ 4.900 millones en servicios.

Tendencias del nuevo consumidor

Este 2023 el consumidor modifica su comportamiento, enfocándose en tres pilares fundamentales: empoderamiento, valor agregado y simplificación.

De estos se desglosan las ocho tendencias de consumo que prevalecerán en el consumidor local e internacional: Mi mentalidad; Automatización auténtica; Locales Internacionales; Presupuesto con Intención; Ecoeconómico; Gamification; Fatiga Controlada y Ascensión Femenina.