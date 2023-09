SIP pide al gobierno de Panamá retirar proyecto de nueva ley de transparencia

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que la SIP se suma al reclamo de varias organizaciones civiles y periodísticas que criticaron que "no existió un proceso de consulta" para discutir la iniciativa.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, mostró su preocupación por "la evidencia de que en la región crece la resistencia de los gobiernos a garantizar el derecho de acceso a la información pública".