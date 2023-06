SIP: Pedido de severa condena a Zamora muestra ensañamiento contra el periodismo

Por estrategiaynegocios.net

El ensañamiento del gobierno de Guatemala contra la prensa queda nuevamente en evidencia con la solicitud de 40 años de prisión para el periodista José Rubén Zamora por parte de la fiscalía del Ministerio Público, expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Pedimos al gobierno guatemalteco que, ante las sospechas de falta de independencia de los poderes públicos, deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo y no siga lesionando la democracia en su país”, dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Greenspon señaló que varios periodistas guatemaltecos han debido salir del país por temor a la manipulación de la justicia y ante señales de que el gobierno guatemalteco utiliza este caso para amedrentar e intentar neutralizar la labor fiscalizadora de la prensa.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, observó que luego de un juicio con múltiples irregularidades -por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, entre otros cargos- la fiscalía ahora pretende una pena desproporcionada contra un periodista al que ya mantiene en la cárcel desde hace 10 meses.