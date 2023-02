¿Replicarán en Guatemala el modelo antipandillas de El Salvador?

Por estrategiaynegocios.net

El Gobierno de El Salvador ofreció recientemente su colaboración y modelo antipandillas a los países de la región. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro expresó que ofrecieron a los países vecinos su apoyo para enfrentar a los grupos delictivos.

Al respecto, el ministro de Gobernación de Guatemala, Napoleón Barrientos hablo sobre la posibilidad de implementar ese método en el país y dijo que no se puede replicar la situación de El Salvador porque es una situación muy particular, pero agregó que sí tomaron nota de una serie de aspectos que pueden servir de acuerdo de las normas jurídicas y vigentes en el país.

“Identificamos que tenemos algunas similitudes: sin embargo, cada país tiene su particular situación política, geográfica etc., entonces no podemos replicar un método o un estilo de manejar la seguridad así no más”, reiteró Barrientos en una entrevista con La Hora.

En el caso de la información compartida por El Salvador, Barrientos aseguró que obtuvieron una serie de datos importantes y consideró que algunas de las modificaciones que ha efectuado el país vecino son positivas para combatir las pandillas.