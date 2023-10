Protestas y seguridad reforzada en el mundo por guerra entre Israel y Hamás

<p><b>POR AFP</b></p><p>La guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás dio lugar a manifestaciones propalestinas en Medio Oriente y a un refuerzo de las medidas de seguridad alrededor de sitios judíos en Francia, Alemania y Reino Unido.</p><p><b>Francia </b></p><p>El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció un refuerzo de la seguridad alrededor de los lugares de culto y las escuelas judías, aunque matizó que de momento no existe "ninguna amenaza".</p><p><b>Alemania </b></p><p>En Alemania, el gobierno reforzó la seguridad alrededor de los edificios de la comunidad judía y de la representación israelí, según informó la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, en el diario Bild.</p><p>Las autoridades también vigilan "muy de cerca a los posibles partidarios de Hamás en el ámbito islamista", subrayó la ministra.</p><p>La policía de Berlín, por su parte, informó de "personas que celebran los ataques contra Israel distribuyendo dulces en la Sonnenallee", una avenida situada en un barrio con una importante comunidad musulmana.</p><p><b>Reino Unido</b></p><p>La policía de Londres aumentó la presencia de sus patrullas en algunos barrios este domingo, después de que se produjeran "incidentes" vinculados con la guerra entre Israel y Hamás.</p><p>El Ministerio del Interior pidió "tolerancia cero" contra "la exaltación del terrorismo".</p><p>El ministro de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, compartió un vídeo en X (antes Twitter) en el que se ve a gente ondeando banderas palestinas en la calle y haciendo sonar las bocinas de los vehículos.</p><p><i><b>Manifestaciones propalestinas</b></i></p><p>La guerra entre Israel y Hamás dio lugar este fin de semana a manifestaciones propalestinas en Turquía, Irak, Irán, Siria, Líbano y Yemen.</p><p><b>Irán</b></p><p>Centenares de personas se manifestaron en varias ciudades de la República Islámica, incluido Teherán, con banderas palestinas y el lanzamiento de fuegos artificiales, según imágenes de la agencia oficial IRNA.</p><p>El presidente iraní, Ebrahim Raisi, declaró el domingo que apoya "la legítima defensa de la nación palestina" y dijo que Israel debe "ser considerado responsable" de la situación.</p><p>En Teherán, grandes carteles decían que "empezó la gran operación de liberación". En la protesta se quemaron también banderas israelíes.</p><p><b>Líbano</b></p><p>En Líbano, el Hezbolá organizó una manifestación en el sur de Beirut para apoyar la ofensiva de Hamás. "Muerte a Israel", corearon en la protesta.</p><p>Un alto responsable del movimiento libanés, Hachem Safieddin, rindió homenaje a los "héroes de Gaza" y afirmó que "llegó el tiempo de la venganza" .</p><p><b>Siria</b></p><p>En Damasco, grupos de jóvenes repartieron pasteles a los coches en una céntrica plaza en señal de alegría.</p><p><b>Turquía</b></p><p>Miles de turcos participaron en Estambul a una protesta en apoyo a los palestinos.</p><p>"El pueblo palestino sólo defiende su patria, no tiene nada que ver con el terrorismo", declaró Sahin Ocal, de 54 años, uno de los organizadores de la manifestación, a la AFP.</p><p><b>Yemen</b></p><p>También hubo manifestaciones propalestinas en Saná, la capital de Yemen, donde se quemaron banderas israelíes y estadounidenses.</p><p>Milicias hutíes, apoyadas por Irán y que controlan la ciudad, corearon "Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel".</p><p><b>Irak</b></p><p>Una manifestación propalestina está prevista en la ciudad santa chiita de Kerbala.</p><p>El sábado, cientos de manifestantes se congregaron en Bagdad, la capital, para celebrar la ofensiva de Hamás. Algunos de los participantes pisotearon y quemaron banderas israelíes y corearon "no a Estados Unidos, no a Israel".</p>