Prevén que ajuste salarial en Honduras supere el 9 % en 2023

Por estrategiaynegocios.net

Con la llegada del año nuevo toca hacer revisión de salarios y en Honduras dicho estudio estaba pactado desde el año pasado.En abril de 2022 se firmó el acuerdo en el que se definieron los ajustes salariales a efectuar en 2023, los cuales se prevé superen el 9%.

Dicha cifra es superior a lo que había sido acordado, que era un ajuste de 8%, luego de un ajuste de 7.5 % en 2022; pero el mismo documento estipulaba que si la situación inflacionaria superaba las previsiones, esto tendría que tomarse en cuenta a la hora de llevar a la práctica los ajustes al salario mínimo.

Las cifras oficiales que publica el Banco Central de Honduras (BCH) atestiguan que dichas previsiones ya fueron superadas.

Puede leer: Empresarios de Honduras instan al Gobierno a priorizar el empleo y la seguridad

En su más reciente informe publicado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al mes de noviembre 2022, el BCH informa que la inflación acumulada hasta ese momento era de 9.39 %, en tanto que la inflación interanual, es decir, con respecto al mismo mes, pero del año anterior, era de 10.44 %.

Estos datos se corresponden con la mayoría de los análisis económicos, los cuales anticipaban que el índice inflacionario de 2022 cerraría con un porcentaje de dos dígitos, a falta de ver los datos oficiales a diciembre del año recién concluido.

Cuando se trata de modificaciones a la remuneración salarial que reciben los trabajadores, la dirigencia obrera no puede dejar de señalar que lo que se efectúa son ajustes y no aumentos, los cuales, de acuerdo con dirigentes gremiales, no alcanzan a llenar las expectativas de los trabajadores.

“No podemos hablar de que haya satisfacción; todos sabemos la diferencia con la canasta básica y eso se ha extendido drásticamente en el tema de los insumos para la pandemia, bioseguridad y todo eso”, dijo Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), quien agrega que las negociaciones salariales “son negociaciones bastante fuertes y complejas; toma algún tiempo, cada quien con sus argumentos”.

De interés: El salario de los panameños creció 3.6% durante el 2022

Según el dirigente, más del 80 % de los trabajadores en el sector formal de la economía reciben salarios que oscilan entre los 13.000 lempiras (unos US$527) y los 14.000 lempiras (US$567) mensuales.

Un punto de complejidad en tales negociaciones lo constituye el hecho de que hace aproximadamente una década se determinó llevar a cabo acuerdos plurianuales, en los que se fijan los porcentajes de aumento para varios años, evitando así la necesidad de sentarse a la mesa de negociación todos los años.

Dichos acuerdos tienen, desde el punto de vista de los trabajadores, un efecto limitante al dejar establecidos por varios años los porcentajes a los que se ajustará el salario de los trabajadores.

Con información de La Prensa