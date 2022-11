Presidente de El Salvador anuncia que comprará un bitcoin cada día

Por AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que a partir de este jueves (17.11.2022) comprará un bitcoin todos los días para este país centroamericano en momentos que el criptomoneda afronta una tendencia abajo de los US$20.000.

“We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow (Estamos comprando un #Bitcoin todos los días a partir de mañana)”, escribió en Twitter el mandatario.

La última vez que el mandatario salvadoreño anunció en sus redes sociales que había adquirido criptomonedas fue a comienzos de julio de este año cuando gastó US$1,5 millones para comprar 80 tokens.