Presidenta de Honduras dice que ‘nadie podrá detener este proyecto político’

Por estrategiaynegocios.net

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que hay sectores de oposición que conspiran para desestabilizar su Gobierno, lo que han venido señalando algunos de sus más cercanos colaboradores en las últimas tres semanas.

“Hoy conspiran para desestabilizar mi Gobierno, su meta es separar al Gobierno del pueblo, crear confusión, descontento y desesperanza, de esto existen señales claras de quienes nos consideran su súbditos o su colonia”, indicó Castro en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, con ocasión del día de los trabajadores, que se conmemorará este lunes.

Agregó que existe una campaña en redes que ha estado funcionando desde el mismo día que asumía el poder, el 27 de enero de 2022.

“Dicen que no estamos haciendo lo correcto, simplemente porque no hacemos lo que ellos quieren. Desde ya deben saber que lo que ellos han hecho por más de una década, no será replicado nunca más”, subrayó la mandataria, en alusión tácita a las tres administraciones continuas del ahora opositor Partido Nacional (2010-2022).

Entonces, los que gobernaron, se dedicaron a formar carteles del narcotráfico, concedieron fideicomisos que enriquecieron a unos pocos, saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social y aprobaron perdones fiscales que representaron pérdidas millonarias para el país, señaló Castro.