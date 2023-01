Pdte. Chaves: en Costa Rica no podría establecerse un régimen de excepción

Por estrategiaynegocios.net

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, abordó el tema de seguridad en una nueva conferencia de prensa.

Durante su intervención indicó que están haciendo lo posible para reducir la violencia que se vive en este país centroamericano, el cual está viviendo un aumento en los crímenes violentos. Aunque dejó claro que no podrían establecer un régimen de excepción como en El Salvador.

Solo en 2022 el país registró más de 656 homicidios, con lo que ya superó los 603 del año 2017, que hasta ahora era la cifra récord. Esto es una tasa de 12 por 100.000 habitantes.

La mayoría de las víctimas de homicidios son personas con antecedentes criminales y que las autoridades relacionan con grupos narcotraficantes que se disputan territorios o incluso son personas involucradas en pugnas dentro de las mismas bandas criminales.

Chaves aprovechó para indicar que se necesitan mejores intrumentos legales para condenar a los ejecutores, por lo que llamó al Congreso a revisar las leyes actuales y mejorarlas, si es posible.

Dice NO a quien le pide ‘una seguridad al estilo Bukele’

Al abordar el tema de seguridad, el mandatario indicó, en un momento de su intervención, que alguien le había hecho un comentario de ‘queremos seguridad al estilo (Nayib) Bukele’, a lo cual dijo que no sería posible y explicó el por qué.

”En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías, no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción (como en El Salvador). Además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico-político como los salvadoreños... Lo de Bukele se lo quedaré debiendo a quien me escribe”, comentó.

”Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo con nuestra realidad y yo soy ferviente amante de la democracia, de la separación de poderes y del diálogo firme y claro”, agregó en el mismo punto.

El Salvador está cerca de cumplir un año bajo un régime de excepción, el cual se aprobó en respuesta a una escalada de violencia que del 25 al 27 de marzo de 2022 dejó 87 asesinatos.

A petición del presidente, el Congreso aprobó entonces un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

Sin embargo, mantienen que, pese a esta crisis, Costa Rica sigue estando dentro de los países más seguros del continente.

Críticas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las oenegés Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionan la “suspensión de derechos básicos” y alertan sobre la falta de “garantías judiciales” en El Salvador.

Pero según Bukele, el régimen de excepción permitió arrebatar el control que las pandillas tenían sobre el 80% del territorio salvadoreño.

