Panamá continúa en la lista de paraísos fiscales de UE

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net

Panamá, junto con otros once territorios, fueron incluídos en la lista de la Unión Europea (UE) de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

El reporte señala que Panamá no ha obtenido la calificación de “conforme en gran medida” del Foro Global sobreTransparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales respecto del intercambio deinformación previa petición, y todavía no ha resuelto esta cuestión. Además, Panamá tiene “un régimen de exención de rentas de origen extranjero pernicioso y no ha resuelto aún esta cuestión”.

“Panamá se comprometió a abordar a su debido tiempo las recomendaciones relativas al MarcoInclusivo sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS IF) con respectoa la aplicación del criterio 3.2 sobre la presentación de informes por país, de modo que esto serefleje en el informe de revisión inter pares de la acción 13 del BEPS IF en otoño de 2023”, reza el informe de la UE.

Puede leer: Panamá: Fitch advierte que gobierno afronta base de ingresos estrecha

La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales se creó en diciembre de 2017. Se evalúa a partir de un conjunto de criterios que abarcan la transparencia y la equidad fiscales y la aplicación de normas internacionales concebidas para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La lista se actualiza dos veces al año y próxima revisión está prevista para febrero de 2023.

Además de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, el Consejo ha aprobado el documento habitual sobre la situación actual, que refleja la cooperación en curso de la UE con sus socios internacionales y los compromisos de esos países de reformar su legislación para atenerse a las normas acordadas en materia de buena gobernanza fiscal.

Sobre Costa Rica señala que “ha cumplido su compromiso de modificar su régimen de zonas económicas especiales”, considerado perjudicial por el FHTP, y deja de figurar en esta sección.

Entérese: EEUU mantiene a países centroamericanos en lista de naciones que no combaten al narcotráfico

No obstante, “se mantiene la referencia a este país en la sección relativa a los regímenes de exención de rentas de origen extranjero” (FSIE). La fecha límite para cumplir este compromiso (que también han asumido otros cuatro países y territorios) es el 31 de diciembre de 2022.

Nuevos miembros de la lista

Promoviendo la competencia fiscal leal y luchando contra las prácticas fiscales perjudiciales, el Consejo de la UE ha decidido añadir a Anguila, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a la lista.

“El Consejo lamenta que esos países y territorios no cooperen a efectos fiscales y les invita a colaborar con el Grupo Código de Conducta de la UE para resolver las cuestiones identificadas”, señaló un reporte de prensa.

Las Islas Turcas y Caicos figuran por primera vez en la lista, Bahamas ya figuraba en la lista en 2018, y Anguila en 2020.