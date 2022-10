Organizaciones piden acabar con el comercio mundial de aletas de tiburón

Por estrategiaynegocios.net

El comercio de aletas de tiburón de alto valor y el creciente mercado de otros productos de tiburón están impulsando la pesca ilegal y algunos de los abusos más atroces de los derechos humanos y laborales que se encuentran a bordo de estos barcos, según denuncian los conservacionistas.

En las últimas cinco décadas, las poblaciones mundiales de tiburones y mantarrayas oceánicas han disminuido en un 71 %, alimentadas por la sobrepesca y el comercio no regulado de aletas, carne, aceite de hígado (escualeno) y cartílago de tiburón.

De ahí que estas organizaciones aplauden la propuesta de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de incluir a los tiburones réquiem, una familia de tiburones con especies como el tiburón sedoso y el tiburón oceánico de puntas blancas, para protegerlos y así acabar con el comercio mundial de aletas.

De interés: ONU reinicia conversaciones sobre tratado para proteger la alta mar

Los tiburones réquiem constituyen la mayor parte del comercio de aletas y carne de tiburón, al ser una de las familias menos reguladas. La propuesta se conocerá en la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP 19) en Panamá y se ha solicitado a los países miembros de la CITES que acojan esta propuesta y no pierdan la oportunidad de aumentar la protección de estas especies y a la vez, ayudar a regular el comercio de aletas.

La coalición de organizaciones conservacionistas For the Oceans Foundation, Fins Attached Marine Research and Conservation, Rob Stewart Sharkwater Foundation y United Conservationists, aseguran que oceanos saludables son una de las mejores herramientas para hacer frente al cambio climático, dado que proporcionan la mayor parte del oxígeno del planeta y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas.

“Los gobiernos deben actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde para la supervivencia de estas especies. Los datos son indiscutibles, pero no tienen sentido si no se hace nada para promulgar mayores leyes de protección”, declaró Alex Antoniou, director general de Fins Attached: Investigación y Conservación Marina.

Puede leer: En el 2050 habrá más plástico que seres vivos en los océanos

Jorge Serendero, CEO de For the Oceans Foundation, dijo que, como ocurre con todos los esfuerzos destinados a proteger la vida silvestre en el océano, les preocupa si las recomendaciones de la CITES son suficientes para hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

“Aplaudimos la incorporación de la propuesta del tiburón réquiem para incluir una lista de toda la familia en el Apéndice II, propuesta por Panamá. Debemos apoyar este trabajo y seguir añadiendo otras especies de tiburones a la lista de CITES. Será un reto implementarlo de manera efectiva cuando la pesca ilegal siga siendo alimentada por la demanda del mercado mundial”, manifestó Serendero.