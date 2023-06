OIT: Uno de cada dos trabajadores en América Latina está en la informalidad

“La informalidad laboral se denomina al empleo que no está bajo la órbita legal, es decir, que no se cobra con impuestos, cargas sociales y laborales, ni aportes jubilatorios que están dictaminados por ley, explicó la economista María Castiglioni.

“No tengo obra social ni nada. Yo sé que si me choca un colectivo acá no me paga nadie”, dijo el hombre, que pidió no revelar su apellido.

Roxana Maurizio, especialista regional en Economía Laboral de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, dijo que “el 50 % de informalidad es un registro para la región de por lo menos una década, con lo cual se evidencia que la informalidad laboral es una característica estructural de nuestros mercados de trabajo”.

El economista venezolano Alejandro Castro explicó que en algunos países con mayor desarrollo en la región, como Chile y Uruguay, la informalidad “es mucho menor respecto a países que están menos desarrollados, que tienen menor cantidad de empresas e industrias, como Honduras, Nicaragua, Haití e inclusive Venezuela, donde buena parte de las empresas en los últimos 10 años cerraron”.

Según un informe publicado por la OIT, entre el 60 % y 80 % de los empleos generados en la región se produjeron en el ámbito informal.

En febrero de este año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para las Naciones Unidas (CEPAL) instó a los gobiernos regionales a abordar la problemática para mejorar las cifras de productividad.

