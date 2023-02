Nicaragua: liberan a más de 200 presos políticos

El medio digital también confirmó que diferentes abogados reportaron las notificaciones masivas de parte de jueces declarándoles la muerte civil a los presos políticos.

“Téngase a... como traidor a la patria, en consencuencia se le inhabilita de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargo de elección popular se le inhabilitan de forma perpetua todos y cada uno de los derechos ciudadanos que le asisten”, dicen las notificaciones enviadas a los abogados.

La muerte civil, es conocida como la figura que de forma perpetua le aplican a todos los presos políticos y esto implica que “no tienen derecho a la nacionalidad nicaragüense, no tienen derecho a tener cédula de identidad, no pueden abrir una cuenta de banco, no podrán sacar sus pasaporte, no tienen derecho al trabajo, no podrían cotizar al seguro social (INSS), no podrían tener licencia de conducir, no tienen derecho ciudadano a la libre expresión” enumeró un defensor al medio local.

Ortega ya había arremetido contra los presos políticos y les dictó la sentencia de muerte civil.

El Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas, cifró en 255 los presos políticos hasta enero de 2023, de esa cantidad 30 son mujeres y 215 hombres (incluyendo 10 presos políticos capturados previo a 2018). En enero agregaron a 10 personas a la lista (8 de ellas aparecen como anónimas).