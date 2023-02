Las claves de la decisión del régimen de Ortega de liberar y desterrar a los opositores

Fue una sorpresa . El gobierno de Ortega no indicó que esto pasaría, sino que todo fue durante la madrugada de ese jueves 9 de febrero. Los presos fueron sacados de sus celdas y enviados al aeropuerto donde tomaron un viaje que los movió directo hacia territorio estadounidense, donde familias, amigos y otros defensores de Derechos Humanos los esperaron.

El obispo “estaba en la fila [para abordar el avión] y empieza a decir que él no se va”, por lo que fue enviado de vuelta a la cárcel en Managua, indicó Ortega en un mensaje por cadena de radio y televisión.

¿Hubo negociación? El presidente Daniel Ortega aseguró que no hubo ninguna “negociación” con EEUU para la liberación de los presos.

“Cuando llegaron a preguntar ¿qué intereses teníamos nosotros? Ninguno. Que se los lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la ciudadanía del país, la dignidad de la patria no se negocia”, dijo Ortega.

El mandatario también aseguró que “hace unos días” su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, llamó por teléfono al embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, quien tenía previsto un viaje a Washington, y le planteó que su país acogiera a los prisioneros.

Ortega dijo que Sullivan les dijo que debía consultarlo con la Casa Blanca y luego les pidieron una lista de los presos que estaban dispuestos a liberar, que se llevarían en un solo vuelo este jueves.

Benjamín Gedan, director del programa de América Latina del Wilson Center, un centro de estudios con sede en Washington, señaló que la medida había sido inesperada.

“El régimen de Daniel Ortega es poco transparente y él nos sorprendió con este gesto. Es posible que más que nada quería exiliar del país a sus opositores más capaces. Ya había debilitado a la sociedad civil y al periodismo independiente”, dijo Gedan en respuesta a una consulta de BBC Mundo.

“Tal vez también buscaba un remedio del daño económico y aislamiento diplomático causados por las sanciones de Estados Unidos”, añadió.

EEUU celebra la decisión. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos recibió la decisión del gobierno de Ortega como una noticia favorable.

“Pensamos que esto es un paso bienvenido, positivo y constructivo por parte del gobierno de Nicaragua”, dijo este jueves Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.

Antes de que hablara Ortega en cadena nacional, el funcionario aseguró que se trató de una decisión que tomó el gobierno nicaragüense y a cambio de la cual Washington no ofreció nada.