Inundaciones en Honduras provocan pérdida de un millón de cajas de banano

Cuatro de nueve fincas bananeras que fueron reactivadas tras las tormentas Eta y Iota están anegadas, ocasionando pérdidas millonarias a los productores independientes.

El desbordamiento y las filtraciones de los ríos Ulúa y Chamelecón por las lluvias recientes ha ocasionado que se pierdan más de 430 hectáreas de cultivos de banano. Para cultivar una hectárea se invierte US$16,000.

Los productores independientes de banano se reunieron ayer en La Lima para cuantificar los daños ocasionados en las fincas. En el valle de Sula se produce el 55% del banano que se consume localmente y se exporta hacia Estados Unidos y Europa.

“Estamos hablando de un millón de cajas de banano que se van a dejar de producir, que no se van a exportar, son diez millones de dólares que no van a ingresar al país en divisa, estamos perdiendo 1,300 empleos directos y permanentes porque ahorita esa gente no tiene trabajo que seguramente están en albergues, esto es muy calamitoso”, expresó Héctor Castro, presidente de la Asociación de Productores de Banano Nacionales de Honduras (Aprobanah).

Castro indicó que estas 430 hectáreas de cultivos de banano son preliminares porque aún no se ha terminado de cuantificar las pérdidas, “estamos hablando de US$650,000, es una cantidad enorme, son 20 millones de lempiras que están enterrados, que se perdieron”, aseguró Castro.

Antes de Eta y Iota eran 18 fincas bananeras con más de 3,000 hectáreas y una producción de más de seis millones de cajas al año. Luego de esos fenómenos climáticos se reactivaron nueve de las cuales cuatro se perdieron con las llenas provocadas por las recientes lluvias, tres de ellas ubicadas en Santiago, Pimienta y otra en La Lima.

“El impacto socioeconómico es grande, se seguirá exportando banano de Guatemala, vamos a comer un banano de mala calidad porque es una fruta de desecho, nosotros estamos acostumbrados a nuestro guineo, uno reconoce el banano de afuera que tiene un sabor diferente al nuestro”, expresó Castro.

Actualmente el precio por unidad del banano está entre L 3.00 y 4.00, pero con la importación desde Guatemala el incremento sería el doble. Situación financiera. Maynor Velásquez, gerente de Aprobanah, dijo que desde 2019 vienen arrastrando situaciones complicadas en las fincas.

“En 2020 tuvimos que enfrentar la pandemia, pero salimos adelante con la producción anual y en noviembre nos vimos afectados por Eta y Iota y eso mermó la producción, cerramos el año con una producción de 28.5 millones de cajas, en 2021 con 17 millones y en el primer semestre de 2022 con 13.5 millones de cajas”, explicó Velásquez.

Dijo que en la comunidad de Santiago, Pimienta, están afectadas más de 240 hectáreas de finca de bananos que se perdieron porque no se concluyeron las reparaciones de los bordos.

“Es lastimoso porque se tuvieron que romper los bordos para evacuar el agua y salvar parte de la plantación y luego volver a reconstruir. La mayor problemática que tenemos en el sector bananero es el financiamiento”, expresó.

Sandra Deras, gerente general de las fincas bananeras de Santiago, hizo un llamado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para que den el subsidio en los fertilizantes que dieron en 2021, esto con el fin de levantar las fincas.

Deja de ser uno de los grandes productores de banano

Honduras, por no haber recuperado más de 1,900 hectáreas afectadas por Eta y Iota, perdió participación en el mercado internacional del banano: en los primeros cinco meses de 2022 registró una caída de 14% en las exportaciones de esta fruta respecto a igual período de 2020.

Entre enero y mayo de 2022 exportó 11,178,400 cajas de 40 libras de banano. Estas las vendió a un precio promedio de US$21.51 y con esa cantidad captó más de US$240.4 millones, según el Informe de Comercio Exterior de Mercancías Generales del Banco Central de Honduras (BCH).

Hasta 2019, indican estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Honduras contaba con 14,795 hectáreas cultivadas de banano. Alrededor del 50% de Dole, 25% de Chiquita y 25% de productores independientes que le proveen la fruta a esas dos transnacionales.

De 3,200 hectáreas pertenecientes a bananeros independientes, 1,900 dejaron de producir. Los propietarios no lograron obtener financiamientos para rehabilitarlas tras Eta y Iota, según la Asociación de Productores Bananeros Nacionales (Aprobana).

Honduras dejó de figurar en la lista de mayores productores, mientras Guatemala y Costa Rica se destacan entre los primeros 15 países.

