Guatemala: Periodista José Rubén Zamora enfrentará polémico juicio

Un juez de Guatemala ordenó el jueves llevar a juicio al dueño de un diario por supuesto lavado de dinero, en un caso denunciado por gremios internacionales de prensa como un intento para acallarlo.

José Rubén Zamora, de 66 años, presidente del diario El Periódico y quien guarda prisión preventiva, también enfrentará el juicio por los delitos de tráfico de influencias y chantaje.

José Rubén Zamora: No tengo ni idea de qué se trata esto, pero me presento y no huyo del país

“La investigación presentada por la Fiscalía contiene medios de investigación que orienta a que existe fundamento serio para abrir a juicio”, dijo el juez capitalino Freddy Orellana al finalizar la audiencia de etapa intermedia del caso.

Zamora fue detenido el pasado 29 de julio, el mismo día que las autoridades allanaron la sede del diario. El medio, tras denunciar ataques y bloqueo económico, dejó de circular en papel desde inicios de diciembre y funciona en su versión digital.

El periodista, quien asistió a la cita judicial ataviado con un traje oscuro, sostiene que es un “perseguido político” y que el caso fue fabricado por el presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciarlo por investigaciones sobre corrupción publicadas en el periódico.

Según la acusación, Zamora participó en una trama de chantaje y lavado de dinero contra empresarios a cambio de no publicar información en su contra por unos US$37.500.

Guatemala: Imputan cuatro delitos a Jose Rubén Zamora en la audiencia de primera declaración

El gobierno ha rechazado estar detrás de la detención de Zamora, mientras que el Ministerio Público argumenta que el proceso es por su calidad de empresario y no por su labor periodística.

Porras fue incluida el año pasado por Washington en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

Antes de ordenar el juicio, el juzgador condenó a tres años de prisión conmutables a la exdirectora financiera del diario, Flora Silva, detenida en agosto, en un proceso abreviado luego de que la directiva aceptó el cargo de lavado de dinero.

En la audiencia estuvo presente una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente Michael Greenspon, quien dijo que “la aprehensión de Zamora es una violación de sus derechos humanos”. El ente también ha destacado que en Guatemala “se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno”.