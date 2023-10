Guatemala: bloqueos afectarán el comercio navideño

Pese a que se recibirán las mercaderías en los puertos planeados, este retraso ya incrementa costos y habrá retrasos en su ingreso, ya que lo que se esperaba para octubre llegará, como temprano, en la primera quincena de noviembre.

Gabriel Escobar, gerente general de la empresa Ranero Logistic, informó a Prensa Libre que “lamentablemente ya hay mucho atraso, pues la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals Quetzal, están totalmente topados y no se ha podido retirar la carga en contenedores. Y la carga que fue redireccionada a México, tendrá que esperar para llegar a Guatemala”.

“El impacto es que no se cuenta con el producto en piso, cada vez que se atrasen todos los bienes que vienen para la época de fin de año van a tener poco tiempo de exhibición. No se tiene pago de impuestos todavía porque no se han desarrollado las pólizas, pero ya hay pérdidas porque el producto no está en exhibición”, reiteró.

Por su parte, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (Acecogua), indicó que los establecimientos están operando de manera irregular en cuanto a la atención a los compradores, así como el manejo de determinados horarios, que no son los normales.