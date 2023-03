Gobierno de Panamá insiste a EEUU revisar el Tratado de Promoción Comercial

“Estados Unidos ha dicho que no están dispuestos a revisar eso (TPC). Que no lo van a revisar. Hemos insistido que por cuestiones de seguridad nacional y de la crisis agroalimentaria que se ha dado en el mundo, como país no podemos permitir que se destruyan cuatro renglones fundamentales que representan más del 50 % de la producción de este país, que no tenemos dónde reemplazarla y que garantizan la seguridad agroalimentaria”, sostuvo Valderrama.

El ministro reiteró que el Gobierno panameño ha planteado el deseo del Gobierno panameño de revisar los cuatro renglones sensitivos: carne de cerdo, carne de ave, arroz y algunos productos lácteos, que pueden quedar en peligro con la desgravación arancelaria.

Valderrama considera que la revisión del TPC con Estados Unidos tiene que darse a un nivel más allá de un simple comercio e intercambio comercial, debe ser a nivel de un socio estratégico, que tiene que ver con la situación de la seguridad alimentaria en el área y en el continente, que cada día está más delicada.