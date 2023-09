El Salvador: convocan para las dos jornadas de las elecciones de 2024

Los salvadoreños irán dos veces a las urnas el próximo año. Una de las candidaturas a la presidencia que deberá analizar el TSE será la del actual mandatario Nayib Bukele y su compañero Félix Ulloa. El artículo 152 de la Constitución establece que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado el cargo por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial. De acuerdo con la interpretación que hace el gobierno, el período inmediato anterior se refiere al mandato 2014-2019 y, por lo tanto, esto no aplicaría a Bukele.