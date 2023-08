Donald Trump inculpado por intentar revertir el resultado de elecciones de 2020

El martes por la tarde, poco antes del anuncio, Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra Smith, a quien llamó “trastornado” y le acusó de haber emitido “otra acusación falsa” para “interferir en las elecciones presidenciales” de 2024.

“¿Por qué no hicieron esto hace 2,5 años?”, se preguntó Trump el martes en su red social. “¿Por qué esperaron tanto?”. “Porque querían ponerlo justo en el medio de mi campaña. Mala conducta de la fiscalía”, añadió.

- Los cargos más graves -

Eston son los cargos más graves contra el exjefe de Estado, que ya ha sido inculpado por negligencia en la gestión de documentos confidenciales de la Casa Blanca y por pagos a una actriz porno.

Trump, de 77 años, se ha convertido este año en el primer expresidente de Estados Unidos en ser inculpado penalmente por la justicia federal.

El político y multimillonario conserva no obstante la lealtad de buena parte de su partido.

Es claramente favorito en las encuestas para la nominación republicana e incluso amplía la brecha respecto al número dos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien avanza a trompicones desde el comienzo de la campaña.

Mike Pence, quien fuera vicepresidente del magnate y que también busca la candidatura republicana, no perdió la oportunidad para atacar a Trump: “Cualquiera que se sitúe por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos”, dijo el martes por la noche.

La campaña de Trump, entre tanto, emitió un duro comunicado en el que compara su enjuiciamiento con la “Alemania nazi de la década de 1930” y afirma que “siempre ha seguido la ley y la Constitución, con el consejo de varios abogados altamente calificados”.

Aún no está claro el impacto de la nueva inculpación en la candidatura de Trump a la Casa Blanca. El exmandatario ha denunciado reiteradamente una “cacería de brujas”, una nueva “injerencia electoral” y un “uso político” de la justicia para impedirle ser candidato.

El expresidente sigue afirmando sin pruebas que le “robaron” las elecciones de 2020.

Sus problemas judiciales podrían complicarse aún más si es inculpado por la fiscal de Georgia, que le investiga por presionar a funcionarios para intentar alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en este estado sureño.

La investigación se abrió poco después de una llamada telefónica de enero de 2021 en la que Trump le pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” casi 12.000 papeletas a su nombre.