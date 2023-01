Costa Rica supera en 37 % la cantidad de homicidios a comienzos de enero

Por estrategiaynegocios.net

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica dio a conocer que en lo que va de este año, se ha superado con creces la cantidad de homicidios dolosos de 2022 en el país.

Para este año, se han contabilizado 67 homicidios, con corte de este 27 de enero; mientras que para la misma fecha del 2022 se llevaron a cabo 49 homicidios dolosos. Es decir, han ocurrido 18 homicidios (37 %) más este año.

Tal y como en 2022, la provincia en la que más se han reportado homicidios es en San José, que reporta 21 homicidios dolosos, 6 más que el año anterior. Mientras que, la provincia que ha tenido menos homicidios es en Cartago, en donde se contabilizan 5.

En la provincia de Alajuela se han efectuado la misma cantidad de homicidios dolosos durante el año anterior y este, con un total de 5.

Puede leer: Pdte. Chaves: en Costa Rica no podría establecerse un régimen de excepción

Recientemente, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, abordó el tema de seguridad en una nueva conferencia de prensa. Durante su intervención indicó que están haciendo lo posible para reducir la violencia que se vive en este país centroamericano, el cual está viviendo un aumento en los crímenes violentos. Aunque dejó claro que no podrían establecer un régimen de excepción como en El Salvador.

”En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías, no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción (como en El Salvador). Además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico-político como los salvadoreños... Lo de Bukele se lo quedaré debiendo a quien me escribe”, comentó.

Con información de CRHoy