Cancelan y confiscan dos universidades en Nicaragua

El argumento de la cancelación es que “están en incumplimiento de sus obligaciones conforme ley ante el CNU, CNEA y Migob, por no estar acreditadas en los indicadores de calidad; no reportar sus estados financieros y juntas directivas; no presentar aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecuciones de fondos, aumento y disminución en cuentas sin justificar, conforme a lo establecido en la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro”.

El Migob además delegó a la Procuraduría General de la República hacer el “traspaso” de los bienes a nombre del Estado de Nicaragua y al Consejo Nacional de Universidades (CNU) “reubicar” a los estudiantes que estaban matriculados en ambas universidades.

Las primeras cancelaciones de universidades comenzaron en febrero de 2022, con la anulación de siete asociaciones universitarias, entre estas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue uno de los bastiones de la lucha estudiantil.

Con información de La Prensa