Bill Gates augura un futuro complicado en 2023

Por estrategiaynegocios.net

El magnate estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates, augura un futuro complicado a corto plazo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas que ha traído consigo la pandemia, tal y como manifestó en el artículo que publicó hace unos días en su blog.

Gates reflexiona sobre lo que cree que sucederá en los próximos cinco años, así como sobre los retos de la Fundación Bill & Melinda Gates. “Se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia, la guerra en Ucrania y el ciclo económico está cambiando”, lamenta.

El magnate también hace referencia a la situación política de Estados Unidos, un asunto con el que se muestra especialmente pesimista y decepcionado.

“Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo”, advierte.