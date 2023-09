Atasco en Canal de Panamá: Un carguero pagó US$2,4 millones para saltarse la cola

"Puedes saltarte la cola, pero es inmensamente caro", declaraba Kalleklev el pasado jueves 31 en la conferencia sobre los resultados del segundo trimestre de la empresa. Kalleklev no compartió el nombre del ganador de la subasta y Business Insider no ha podido verificar de forma independiente los detalles de la misma.

No se trata de un incidente aislado. El gigante naviero Maersk declaró a The Wall Street Journal el 18 de agosto que la tarifa normal de peaje para cruzar el canal fuera de subasta es de US$400.000. La naviera ha tenido que pagar US$900.000, además de la tarifa normal, por cada uno de sus dos buques que no consiguieron una plaza para cruzar el canal en ese momento.

Las tasas para cruzar el Canal pueden oscilar entre US$150.000 y más de US$1 millón, dependiendo del tamaño y la capacidad del buque.

La Autoridad del Canal de Panamá ha señalado en un comunicado que se ha producido una mejora en la cola de buques a la espera de transitar por el canal. Ahora hay 108 buques en ambas entradas de la vía, un 20 % menos que los 135 de la semana pasada.