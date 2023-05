AMLO: ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto a DeSantis

POR AFP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves a los hispanos residentes en Estados Unidos no votar por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien busca la candidatura republicana para las elecciones presidenciales.

López Obrador rechazó la promesa hecha por el gobernador de que cerrará la frontera con México en caso de que gane la presidencia en noviembre de 2024.

“Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a los migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto”, dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.