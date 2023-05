Agencias de viajes de Costa Rica preocupadas por posible aumento del IVA a boletos aéreos

Esto ha genertado una serie de dudas y preocupaciones en las agencias de viajes que, consideran, podría ser un atentado contra la industria que más genera ingresos para el país.

“Ahorita estamos muy preocupados, no conocemos a detalle la propuesta, pero se habla de un tema de todos los boletos emitidos en Costa Rica y ahí se estaría violentando quizás un principio de territorialidad, y segundo, nos preocupa si este impuesto se va a cargar sobre la totalidad de los impuestos que toca en Costa Rica, aunque sean emitidos en otro lado”, dijo Ronald Álvarez, presidente de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV).

“Estaríamos incrementando en un 9% el valor de los boletos, de los servicios de las personas que nos visitan en Costa Rica, que ya de por sí tenemos a mucho extranjero diciendo que somos un país caro”, agregó el representante de ACAV.

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró que el IVA con el que se gravaría a los boletos aéreos solo afectaría al turista nacional, no al extranjero.

“Lo único que propuso el señor Ministro (de Hacienda) es que los vuelos comprados en Costa Rica, no los (comprados) en Nueva York, no en Londres, de donde vienen nuestros turistas, ahí nosotros ni siquiera podemos tocarlos. Pero que los vuelos que se originen en Costa Rica paguen el 13 % sobre el 10 % de la tarifa. No le podemos cobrar a la gente que viene de Perú”, dijo Chaves.

Con información de CRHoy y La Republica