Negativa de EEUU de renegociar el TPC empujaría a Panamá hacia China

Por la Estrella de Panamá

Después de la entrada en vigor la desgravación arancelaria de algunos productos sensitivos del Tratado de Promoción Comercial, TPC, que mantienen Panamá y Estados Unidos, gremios y asociaciones productoras han estado pidiendo que se abra una negociación para tratar el tema de la extensión de la eliminación de algunos productos sensitivos del país como: lácteos, arroz, carne bovina y avícola.

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo este lunes que se envió una nota a los Estados Unidos solicitando la apertura de diálogo para renegociar el TLC, pero todavía "no ha sido contestada"; sin embargo, es optimista al considerar que la visita de los representantes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos a Panamá la semana pasada es una "demostración de interés de diálogo".

"Creo que todos los acuerdos son sujetos a revisión. Respetamos mucho la opinión del señor Tuttle, pero vamos a mantener el diálogo. (La revisión del TPC) es un tema que está en la mesa, y vamos a seguir dialogando al respecto", afirmó Martínez, destacando que los Estados Unidos es el principal socio comercial de Panamá, y con quien mantienen "una excelente relación".

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

El pasado 10 de marzo, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle, afirmó en declaraciones a medios locales que "no" tienen interés de renegociar el Tratado de Promoción Comercial con Panamá, sino implementar el mismo, que se firmó hace ya casi diez años. No obstante, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, advirtió que "si Estados Unidos no acepta tendríamos que buscar algunas alternativas y sería conseguir exportar esos productos a otros países", porque "al bajar el arancel a cero entra todo el cerdo, el pollo, el arroz, y productos lácteos que quiera de Estados Unidos, sin protección y eso pone al productor nacional en una situación más difícil".

Según explicó Valderrama, "las fórmulas pueden ser cuotas, medidas de protección vía salvaguarda, etc., o sea que a estos cuatro productos se les revise su estatus". Con respecto a si otra alternativa para estos exportar productos sería un Tratado de Libre Comercio, TLC, con la República Popular China, dijo que en estos momentos el país asiático acepta que Panamá le exporte sin un tratado. Pero no descartó un TLC.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

"En Panamá tenemos que seguir viendo; tenemos algunos (países) que también quieren tratado comercial con nosotros. Los chinos andan detrás de nosotros; y ya estamos exportando carne a china y también hay posibilidades de exportar carne de cerdo y aves etc.", sostuvo Valderrama.

Precisó con el país asiático tienen una relación de compras de productos, para el cual ahora mismo están exportando a ese mercado carne de res, café, productos de pescado, por mencionar algunos. Incluso, se está trabajando en el protocolo sanitario para la exportación de carne de aves y cerdo, lo cual puede ser una solución para facilitar el acceso de estos productos al gigante asiático y acelerar esos proyectos.

El protocolo regula la inspección, cuarentena y los requisitos sanitarios veterinarios para exportar productos cárnicos. Martínez, por su parte, dijo que como agenda complementaria también es importante que se lleve adelante ese apoyo de los Estados Unidos para los productores, para que puedan tener una producción "más competitiva y con mejor tecnología", que les permita mejorar el sector y poder competir, no solo con los Estados Unidos sino con todos los países.

¿Ya está en Facebook? Búsquenos en nuestras redes sociales

El ganadero y presidente de UNPAP, Aquiles Acevedo, recordó que desde las negociaciones del TPC los productores estuvieron en desacuerdo porque sabían que Panamá era un país que no podía ser "competitivo" con Estados Unidos debido a que ellos tienen mucha más tecnología y está mucho más respaldado por el Estado porque le dan enormes subsidios anualmente a los diferentes rubros.

La Asistente para Asuntos Agrícolas y Política de Productos Básicos del Representante de Comercio de los Estados Unidos, Julie Callahan, visitó Panamá la semana pasada (del 8 al 9 de marzo de 2022) y se reunió con oficiales del gobierno panameño para tratar asuntos relacionados al TPC.