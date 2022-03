Nicaragua: Juez declara culpable a Cristiana Chamorro

Por AP



Chamorro, de 68 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), guarda arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Estaba considerada como la favorita para desafiar al presidente Daniel Ortega en los comicios del pasado noviembre, en los que el mandatario fue reelegido para un cuarto mandato tras encarcelar a otros seis aspirantes al puesto.



Junto a Cristiana Chamorro fueron encontrados culpables su hermano Pedro Joaquín y tres antiguos empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que la periodista dirigió hasta enero de 2021, dijo a la abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, a The Associated Press.



Se espera que las condenas sean notificadas por el juez en los próximos días. El maratónico juicio comenzó el 4 de marzo.



Las audiencias transcurrieron en las instalaciones de la cárcel policial de “El Chipote”, donde desde mediados de 2021 permanecen recluidos los cuatro detenidos, a excepción de Cristiana Chamorro. Durante el juicio, la Fiscalía presentó más de 30 testigos, de los cuales una veintena eran agentes de la policía, según reveló la defensa.



“Después de 7 días de tortura en El Chipote, el espurio Poder Judicial declaró culpables a exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta por delitos que no han cometido. Exigimos que los liberen de inmediato. #SonInocentes #SonJuiciosNulos”, tuiteó el CENIDH. Los delitos imputados a Cristiana Chamorro son lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. El gobierno de Daniel Ortega argumenta que realizó “transacciones irregulares” desde la FVBCH con fondos de gobiernos y organismos internacionales.