El Salvador: Bukele se reúne con inversionistas para comprometerse a pagar créditos

Por El Mundo (El Salvador)



A través de un tuit, Casa Presidencial informó sobre la reunión de Bukele con varios inversionistas, que luego fue confirmada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS). Zelaya detalló que él mismo se reunió con estos inversionistas y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, en horas del mediodía; y luego fueron recibidos en el despacho presidencial después de la cadena nacional de Bukele.



La reunión, que finalizó al rededor de las 2 de la mañana, fue con el propósito de "compartir la visión estratégica de El Salvador", indicó Zelaya. En el tuit, además, Casa Presidencial aseguró que se reiteró el compromiso de pago de los créditos adquiridos por el país "hace 20 años". La visita de los inversionistas se da en medio de las advertencias sobre el riesgo de impago que enfrenta el Gobierno salvadoreño, ante el vencimiento de más de US$800 millones en bonos en enero de 2023.



Estos inversionistas, tenedores de los bonos salvadoreños, podrían enfrentar graves pérdidas si El Salvador cae en default por incumplimiento de pago. Su mayor preocupación hasta hoy es que se les pague lo que han prestado al país, debido a que los bonos salvadoreños han perdido un 50 % de su valor desde hace un año.



Los bonos salvadoreños enfrentan estrepitosas caídas desde mayo de 2021, en parte por la elevada deuda del país, y en parte por las decisiones políticas de Bukele al tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, incluyendo la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal general.



Las pérdidas tras esta decisión han sido tales que los bonos salvadoreños ya han sido calificados como "bonos basura" en el mercado internacional, pues hay menores probabilidades de que El Salvador pague a sus acreedores en caso de impago.

¿A qué vienen al país?

El ministro de Hacienda detalló que, durante la visita de los acreedores de la deuda salvadoreña, se les reiteró que El Salvador sí tiene capacidad de pago, y para criticar que el EMBI, el Índice de Bonos de Mercados Emergentes que mide el riesgo país, se comporta "sumamente extraño" en el caso de El Salvador.



"El EMBI, les decía yo a ellos, tiene un comportamiento extraño en el caso de El Salvador. El EMBI mide los bonos de El Salvador contra los bonos de Estados Unidos (...) Y evidentemente hay una visión bastante obtusa sobre la situación en El Salvador", dijo Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda



Zelaya citó el caso de Costa Rica, que tiene una deuda de más de US$26.000 millones representando el 83,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB); pero mantiene un EMBI de entre 4.00 y 5.00 puntos. El Salvador, en cambio, con una deuda que supera los US$23.000, comprometiendo el 83,1 % de su PIB, el EMBI supera los 18.00 puntos.



"Y yo no entiendo por qué. Si nosotros tenemos un plan de crisis con consenso en la Asamblea, en Costa Rica no se sabe quién va a ganar el balotaje (segunda vuelta presidencial), y al parecer quien gane no tiene consenso en el congreso", indicó.



Por eso, dijo, "es importante que (los inversionistas) vengan acá, que vayan a Surf City, que vayan a la Zona Rosa para que vean cómo se está desarrollando (El Salvador)".

Es importante que ustedes vengan y que vean el desarrollo que estamos teniendo y que vean que no corresponden las opiniones que emiten algunas personas. La prensa internacional ha tergiversado en muchas ocasiones la situación en El Salvador", Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda.



Zelaya sugirió que los inversionistas que han vendido los bonos salvadoreños por su caída en los mercados, "han perdido muchísimo dinero por la desinformación", que atribuyó a la prensa internacional.

EMBI al alza

Junto a una degradación de la deuda de El Salvador por parte de agencias, el riesgo país de El Salvador se ha disparado en las últimas semanas al punto de superar a Argentina, por lo que se convirtió en el segundo país de América Latina con más riesgo para invertir o comprar deuda.



El EMBI de El Salvador cerró el 9 de marzo en 18.79 puntos, arriba de los 18.74 que reportó Argentina. La economía salvadoreña y la de Venezuela son ahora las de mayor riesgo en la región. Los inversionistas utilizan el EMBI para saber qué tanta certeza tiene un país de honrar sus obligaciones de deuda, entre más alto se encuentra significa que hay incertidumbre sobre la capacidad de pago.