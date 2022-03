El Salvador suspende impuestos para atenuar inflación por conflicto Rusia-Ucrania

Por AFP



"Vamos a quitarle aranceles (de importación) a 20 productos durante un año", informó Bukele durante una transmisión obligatoria por radio y televisión, en la que anunció once medidas para mitigar los efectos de la crisis. Entre los productos que no pagaran impuestos figuran la leche, aceites, arroz, hortalizas, fertilizantes y harina de trigo y de maíz.



La propuestas será enviada a la Asamblea Legislativa, donde Bukele dijo que espera sea aprobada con celeridad, ya que cuenta con amplia mayoría parlamentaria. "No tenemos otra opción más que recibir el golpe y tratar de paliarlo para la población, lo que podamos", insistió.



Además, los consumidores de combustibles durante tres meses dejarán de pagar dos impuestos que en conjunto suman 0,26 de dólar. El gobierno también mantendrá los precios de la electricidad y el subsidio de hasta un 60% del valor del gas propano. Otra de las medidas que anunció Bukele es una ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados de los hidrocarburos. Para supervisar la aplicación de las medidas, el gobierno desplazará inspectores por todo el país.



"Entonces no solo vamos a poder aliviar el bolsillo de los salvadoreños, que es la razón de estas 11 medidas, sino que además vamos a poder potenciar nuestra economía", subrayó.



La guerra en Ucrania frena el crecimiento económico mundial, advirtió el jueves Kristalina Georgieva, directora general del FMI, quien sostuvo que el contexto es de presión sobre los precios de los alimentos y degradación de la confianza de consumidores y empresas. Con este panorama, el FMI recortará su previsión de crecimiento mundial por la guerra, anunció Georgieva, quien sostuvo además que un default de Rusia ya no es "un evento improbable".



Rusia es uno de los mayores productores globales de petróleo y fertilizantes, mientras que Ucrania lo es de granos.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que las sanciones impuestas por el conflicto en Ucrania pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, ya que su país no podrá exportar suficientes fertilizantes.



La inflación continuó su ascenso en febrero en Estados Unidos y llegó a un máximo en 40 años para la medición a 12 meses.