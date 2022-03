Proyectan una votación histórica de más del 90% en Costa Rica

Por El Mundo CR

La última encuesta de Demoscopía proyecta una votación histórica de más del 95% del electorado para la segunda ronda electoral en Costa Rica.

Según el estudio solamente un 2,8% de las personas indicaron que no van a votar en la elección del 3 de abril.

Un 39,9% indicó que votaría por el candidato de Progreso Social Democrático Rodrigo Chaves y un 37,1% por el candidato de Liberación Nacional José María Figueres.

Mientras que un 11,9% indica que está indeciso, un 6,4% que no votaría por ninguno y 2,0% no respondió o no sabía.

La encuesta se aplicó a 1,050 personas mayores de 18 años vía telefónica entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, tiene un margen de error de ±3,08% y un nivel de confianza de 95%.