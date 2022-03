Guatemala: Diputados piden a la OEA revisar cumplimiento de medidas anticorrupción

Por La Hora (Guatemala)



“Ante la embestida regresiva y el uso arbitrario del aparato del Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial (OJ) en contra de los operadores de justicia, hemos solicitado a la OEA que verifique si Guatemala cumplió con las recomendaciones para combatir la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia”, publicó.



La misiva es respaldada por Sonia Gutiérrez de la bancada Winaq, Ligia Herrera de Semilla, Andrea Villagrán de BIEN, Walter Félix de URNG-Maíz y Eduardo Zachrisson del PAN.

Tras criminalización a operadores de justicia

La acción de los diputados se da luego que el MP bajo la administración de la fiscal general, María Consuelo Porras, solicitara órdenes de aprehensión en contra de exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por casos que según la entidad de investigación están “bajo reserva”, y las dos solicitudes de antejuicio contra la Jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.

La misiva al secretario general de la OEA

En la carta los diputados explicaron que dicha petición la hacen en calidad de funcionarios, luego de la visita de la Misión Especial en Guatemala, efectuada del 27 de noviembre al 2 de diciembre 2020, “a solicitud del Gobierno de Guatemala y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, por parte de la OEA”.



“Se ha acentuado la preocupación, en el país, por el continuo deterioro de la democracia, cuya institucionalidad sufre un debilitamiento significativo y claramente notorio, por parte de fuerzas que se han empeñado, no solo en cooptar el aparato del Estado sino socavar el Estado de Derecho”, indicaron.



“Respecto a las recomendaciones de la Misión, sobre 11 elementos que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país, las cuales constan en el informe de dicha misión, de fecha 21 de enero 2021, hemos evaluado que las entidades estatales involucradas han hecho caso omiso de estas, lo cual puede, inequívocamente, ejemplificarse señalando algunas que resultan paradigmáticas”, enfatizaron.



Los congresistas detallaron una serie de hechos que han sucedido en el país, entre estos la desarticulación de la FECI por parte de la fiscal general, así como la no elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones que no ha realizado el Congreso de la República y la falta de transparencia en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC); mismos que contravienen las recomendaciones anticorrupción e impunidad de la OEA.



“Es evidente, en nuestras apreciaciones del país, que hay poderes fácticos, vinculados a la corrupción y la impunidad con influencia en entidades del aparato del Estado, que actúan a través de estas con el propósito de destruir el Estado de Derecho y en particular la autonomía de las instituciones y órganos responsables de fortalecerlo y aplicar la justicia”, señalaron.

Las peticiones de los diputados

“En virtud del peligro inminente del colapso de la institucionalidad democrática respetuosamente, señor Secretario General, le instamos, a partir de la calidad que le inviste, a que evalúe si el Estado de Guatemala, observó o no las recomendaciones de la Misión Especial y el estado de las mismas y que de ello deriven las acciones que corresponden por parte de la OEA”, afirmaron los diputados.



Además, pidieron al Secretario General de la OEA, que ante la grave afectación del orden democrático en el país y de la inacción del Estado delante de las recomendaciones efectuadas por la Misión Especial, considerar invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, con el fin de realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.



“Es a nuestro juicio, vital la normalización de la institucionalidad democrática en nuestro país”, concluyeron.

Giammattei invoca carta democrática

El 22 de noviembre 2020, el Presidente Alejandro Giammattei invocó la Carta Democrática de la OEA Interamericana, ante «los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días» en el país, según dijo.



Esto sucedió luego de la manifestación pacífica del #21N en contra del gobierno de Giammattei y de la quema del Congreso por parte manifestantes encapuchados.



Luego del pronunciamiento del mandatario, una Misión Especial de la OEA arribó al país.