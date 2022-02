Canadá aprueba la primera vacuna contra el Covid-19 hecha a base de plantas

Por Bloomberg



La primera vacuna contra el covid-19 derivada de plantas del mundo fue aprobada para su uso en Canadá, una inmunización novedosa para combatir el virus creada por una unidad de Mitsubishi Chemical Holdings Corp. y Philip Morris Internacional.



La vacuna denominada Covifenz fue desarrollada conjuntamente por Medicago Inc., una empresa biofarmacéutica propiedad de Mitsubishi Chemical y Philip Morris y con sede en la ciudad de Quebec, y GlaxoSmithKline Plc. Estará disponible para adultos de 18 a 64 años, dijeron Medicago y Glaxo en un comunicado el jueves.



La aprobación brinda otra opción a las personas que dudan en utilizar las vacunas actualmente disponibles fabricadas por Pfizer inc., AstraZeneca Plc y Moderna Inc. Muchos países luchan por aumentar las tasas de vacunación y exigen que los ciudadanos estén vacunados para ingresar a restaurantes, centros comerciales, trenes y aviones.



La compañía espera que Covifenz genere alrededor de US$1.000 millones al año eventualmente, dijo el director ejecutivo de Mitsubishi Chemical, Jean Marc Gilson, en una entrevista la semana pasada. La vacuna es más fácil de transportar y almacenar que las vacunas de ARNm de la competencia, como las de Pfizer y Moderna, ya que no es necesario mantenerla a temperaturas ultrabajas, dijo.



Covifenz está hecha de proteínas, cultivadas en plantas, que se parecen al virus que causa el covid-19 en el sistema inmunitario humano, según el sitio web de Medicago. La vacuna también utiliza el adyuvante pandémico de Glaxo, una sustancia que potencia la respuesta del sistema inmunitario.



Medicago tiene un contrato con el Gobierno canadiense para suministrar hasta 76 millones de dosis de la vacuna y está en conversaciones con otros países sobre posibles acuerdos, dijo el director ejecutivo, Takashi Nagao. La inmunización recibió la designación de vía rápida por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en febrero de 2021.



La vacuna demostró un 71% de eficacia contra múltiples variantes del virus en diciembre, dijo Medicago. Fue un 75% efectiva contra la variante delta altamente infecciosa y tuvo casi un 89% de efectividad contra la variante gamma identificada por primera vez en Brasil. Ómicron no estaba circulando cuando se realizó la prueba y la compañía está planeando futuras pruebas contra esa variante.