Guatemala: Reelección y administración de Consuelo Porras es cuestionada por varias organizaciones

A estas solicitudes, también se han unido múltiples manifestaciones ciudadanas que han expresado su rechazo a la continuidad de Porras, quien ha sido señalada por el lento y poco avance en casos por corrupción, contrario a la “cacería” emprendida en contra de exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).



En la segunda jornada de revisión de expedientes por parte de la Comisión de Postulación se confirmó que la papelería de Porras cumplía con los requisitos establecidos por la ley y convocatoria para continuar con el proceso a optar por dicho puesto, por lo tanto, podrá aún ser tomada en cuenta.

APG: Guatemala necesita una fiscal general independiente

En la carta presentada por la asociación el pasado 24 de febrero solicitaron a la Comisión la exclusión de Porras, al considerar que no posee cualidades de idoneidad, ética y credibilidad para continuar en el cargo.



“La APG considera que ante el grave contexto político y social que se vive actualmente, Guatemala necesita una Fiscalía General independiente, sin compromisos con el presidente, diputados o cualquier funcionario, así como comprometida con el respeto a los derechos humanos, con apertura a la prensa y tolerante a la crítica de los medios”, expresan en el escrito.



La asociación hace énfasis en que su petición se basa en que han sido uno de los gremios más afectados por la administración de Porras frente al MP al atacar a quienes ejercen dicha profesión respetando las libertades de pensamiento, expresión, investigación, información y prensa, así como la interrogación a comunicadores para violar el secreto de fuentes.



“Evidenciada en los casos de Juan Luis Font, José Rubén Zamora, Anastasia Mejía, (…) de los comunicadores Carlos Choc y Juan Bautista de Prensa Comunitaria, así como de Juan José Corado de elPeriodico”, redactan en el escrito.



Sumado a esto también expresan su preocupación por la reciente persecución a operadores de justicia y que el gobierno estadounidense la ha incluido en su “Lista Engel” de actores corruptos, “lo que es una afrenta y prueba irrefutable para esa Comisión Postuladora para rechazar su candidatura”.



Por último, la APG también menciona que Porras incumplió con los requisitos mínimos establecidos por la Postuladora, ya que no presentó constancia de no haber sido sancionada por el régimen disciplinario de instituciones en las cuales haya laborado, al no adjuntar dicho documento por parte de la Corte de Constitucionalidad y solo presentar una declaración jurada.

Víctimas del conflicto armado: se ha dedicado a destruir el MP

Un día después, la Plataforma Nacional de Víctimas del CAI también por medio de una carta a la Comisión presentó su preocupación por la crisis actual que vive el MP y el Sistema de Justicia de Guatemala, en el que mencionan que Porras ha utilizado a la entidad para proteger a funcionarios corruptos y criminalizar a fiscales, jueces, abogados y defensores de derechos humanos que han luchado contra la corrupción.



“Rechazamos rotundamente la reelección de la Señora María Consuelo Porras, quien se ha dedicado a destruir el Ministerio Público y obstruir investigaciones para proteger a personas corruptas”, escriben en la carta.



La agrupación al igual que la APG también hizo alusión a la sanción que tiene la actual jefa del MP y Fiscal General por el gobierno de Estados Unidos.



“Finalmente les pedimos que elijan a personas respetuosas de los derechos humanos que garanticen el acceso a la justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y a toda la población (…). La Comisión de Postulación tiene la posibilidad histórica de rescatar el rumbo del MP y preservar el Estado de Derecho”, finaliza el escrito.



La carta fue entregada acompañada por medio de una caminata por zona 1 el día de ayer por víctimas y sobrevivientes de la guerra interna, en el marco del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, donde por medio de carteles y banderas rechazan la reelección al cargo de Porras.

Manifiestan rechazo a Porras

Una de las muestras de desaprobación de parte de la ciudadanía, precisamente ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando la Fiscal General asistió a la inauguración en Antigua Guatemala de la cumbre de Fiscales y Procuradores Generales de Latinoamérica.



A las afueras del lugar se presentaron un grupo de vecinos, quienes expresaron su rechazo ante la presencia de Porras.



Además, el movimiento Landivarianos realizó una actividad frente a la sede del MP por las últimas actuaciones de la Fiscal General contra fiscales de la FECI.



El 7 de marzo será la próxima reunión de la Comisión para la evaluación de expedientes, pruebas de descargo y antecedentes, para el resto de los expedientes que deben completar otros trámites.