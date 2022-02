Expresidente Ricardo Martinelli deberá enfrentar audiencias por blanqueo

Por Radio Panamá

Este jueves (24.02.2022) el Tribunal Electoral (TE) publicó el edicto mediante el cual se notifica sobre el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente, Ricardo Martinelli Berrocal.

En ese sentido, la defensa del exmandatario anunció que apelará a la decisión de la jueza Edmara Jaén Jaén. Tendrán dos días hábiles para apelar y será entonces el Pleno del TE el encargado de decidir si se mantiene la decisión del Juzgado II Administrativo del TE o si Martinelli permanece con el fuero penal electoral.

El pasado 28 de enero se debía realizar una audiencia del caso "New Business", pero fue suspendida debido a que la defensa del expresidente Martinelli presentó una certificación del TE que señalaba que a partir de ese día éste contaba con fuero penal electoral por ser presidente del partido Realizando Metas (RM), toda vez que el colectivo se encuentra en período de campaña.

A audiencia en mayo próximo

Ante lo presentado por la defensa de Martinelli, ese día se dispuso la suspensión del proceso al exmandatario, y a inicios de febrero la juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, a cargo del caso, solicitó al TE el levantamiento del fuero penal electoral.

Se estableció que el acto de audiencia debe retomarse del 19 al 23 de mayo de 2022, y como fecha alterna del 4 al 6 de julio de 2022.

La investigación por el caso "New Business" inició en 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en la compra del grupo editorial Epasa.

Luego de conocerse la noticia, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Martinelli, declaró: "Si ustedes observan la resolución que emitió el Juzgado II Administrativo Electoral, ustedes tienen que concluir que lo que hizo la juez fue pasarle la pelota a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes ahora tendrán que resolver esa solicitud ante la apelación que va a presentar la defensa del expresidente Martinelli".

Agregó que la juez, evidentemente "no revisó, ni siquiera el expediente. No sé si es porque no se lo enviaron o no lo leyó, razón clara de las violaciones a la ley, a la constitución, incluso a los tratados internacionales a que se incurre al solo solicitar el levantamiento del fuero que ya es una violación a la ley, en razón de las condiciones por las cuales Martinelli fue extraditado a Panamá".

Según Camacho, lo bueno de este levantamiento del fuero penal electoral, es que "el Tribunal Electoral tendrá la oportunidad de reinvindicarse, de limpiar su imagen y la de los magistrados que quedó severamente vulnerada en las elecciones pasadas, cuando se impidió de manera arbitraria e ilegal la candidatura a la Alcaldía de Panamá de Ricardo Martinelli, eso lesionó la credibilidad de los magistrados".