Guatemala: Comisión de Postulación para fiscal general se divide en tres grupos

Por Prensa Libre



Sin embargo, los criterios de evaluación para la elección de los seis finalistas fueron definidos en una tabla de gradación aprobada por los mismos integrantes de la postuladora (formación académica, experiencia profesional y proyección humana), el resultado de ésta no será vinculante a la hora de la votación final. El obtener los punteos más altos no garantiza a ninguno de los aspirantes ser beneficiado con el voto de los comisionados.



La Comisión de Postulación para elegir al Fiscal General 2022-2026 lanzó la convocatoria y la lista de los requisitos que los interesados a ocupar el cargo deben llenar, tendrán hasta el próximo 21 de febrero para presentar el expediente.

Los grupos

Por un lado, está el grupo de académicos que cuentan con más experiencia en el proceso se trata de Hugo Rolando Escobar Menaldo, de la Universidad Rafael Landívar; Milton Estuardo Argueta Pinto, de la Universidad Francisco Marroquín; Alejandro Arenales Farner, de la Universidad del Istmo; Luis Antonio Ruano Castillo, de la Universidad Mariano Gálvez; Luis Fernando Cabrera Juárez, de la Universidad Mesoamericana y Ana Mercedes Suasnávar Palma, de la Universidad de Occidente.



Mientras que hay una agrupación de comisionados con una tendencia más política se trata de Fernando Antonio Chacón Urízar y Esvind Alejandro Racancoj Ulín, presidente de la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, respectivamente; a este grupo se les suma Jennifer Nowell Fernández, de la Universidad Regional y Henry Manuel Arreaga Contreras de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).



Y un tercer grupo formado por Silvia Valdés, presidenta de la Postuladora y de la Corte Suprema de Justicia, Luis Roberto Aragón Solé, de la Universidad San Pablo de Guatemala y secretario de la Comisión; Lorena Isabel Flores Estrada, de la Universidad Rural de Guatemala y subsecretaria de la Comisión y Fernando Enrique Sánchez Usera de la Universidad Panamericana.



Cabe destacar que Aragón Solé, actual secretario de la Postuladora, destaca por tomar la palabra en las sesiones, hacer preguntas y cuestionar los procedimientos. Representa a la universidad que fundó el pastor evangélico Harold Caballeros, quien en 2011 creó el partido Visión con Valores (Viva) para lanzar su candidatura presidencial.



Tras su derrota en la primera vuelta, Caballeros apoyó al expresidente Otto Pérez Molina y fue nombrado como Ministro de Relaciones Exteriores a inicios de la administración del extinto Partido Patriota.



La decana de la Universidad Da Vinci, Rosa María Morales, solamente ha participado en una sesión de la Comisión y hasta el momento no ha mostrado tendencia por algún grupo en particular.

Las agrupaciones son normales

De acuerdo con la María José López, de Guatemala Visible compartió que en Comisiones anteriores se ha visto que “hay ciertos comisionados que tienden a votar en grupo” por lo que considera que está Comisión no será la excepción, pero es un rol normal.



López hizo énfasis que cuando hay discusión a “micrófonos cerrados hay que prestar atención de quienes se acercan para hablar” y compartió que aún hay muchas estrategias por descifrar “es claro que la Comisión lastimosamente se ha vuelto muy político y menos técnico” y es importante tomar en cuenta el actuar de cada comisionado dentro del proceso de elección de Fiscal General.



A criterio de Carmen Aida Ibarra, del movimiento Pro Justicia refiere que aún no se refleja una marcada división de grupos y hace referencia que “desde antes de que se instalara la comisión se sabían de 4 comisionados que son cercanos al ex rector de la Usac, Estuardo Gálvez”, se trata de Chacón Urízar y Racancoj Ulín, representantes del Cang, el vínculo nace “porque fueron electos por la plataforma gremial y académica que creó y lideró Gálvez” y agregó que Arreaga decano de la Usac fue electo por el mismo grupo gremial.



Mientras que el nexo con Nowell Fernández, de la Universidad Regional surge “en virtud de que Gálvez es uno de los propietarios” indicó Ibarra y refirió que la tendencia de los cuatro comisionados “siguen la línea de la plataforma gremial y académica liderada por Gálvez” indicó.

Los señalamientos

El exrector de la Usac, Estuardo Gálvez ha sido vinculado como operador dentro de procesos de Postulación y fue capturado el año pasado por su presunta vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020.



Otro caso penal tiene la Fiscalía Contra la Corrupción en contra de Gálvez y al decano de la Facultad de Derecho de la Usac, Henry Arriaga, así como a cuatro personas más por supuestas anomalías en proyectos de construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) por un monto estimado de Q64 millones.



No obstante, el viernes pasado ambos fueron beneficiados con falta de mérito por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Víctor Cruz.