Guatemala: Dos exfiscales de Feci renuncian al MP

Por Prensa Libre



Carlos Antonio Videz Navas, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), del Ministerio Público (MP), informó este domingo que dejaba el Ministerio Público y salía del país.



Videz Navas, que ahora tenía a su cargo Fiscalía contra el Delito de Extorsión, dijo que renunciaba ante la “actual persecución” contra “defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes”.



“Previniendo de que se atente contra mi vida, tomé la difícil decisión de renunciar y salir del país para evitar ser una víctima más de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”, explica el exfiscal.



Videz Navas recuerda que fue uno de los fiscales a cargo de los casos de alto impacto, como el de Construcción y Corrupción, “donde descubrimos maniobras complejas de saqueo al Estado guatemalteco”.



Agrega que el avance de las pesquisas en otros casos también permitió “descubrir una serie de eventos”, como en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción, Red de Poder, Corrupción y Lavado, 122 Millones de Quetzales, Asesoría Legal y Operación de Lavado y Activos, entre otros.



El exfiscal resalta que “ha quedado claro que la fiscal General, Consuelo Porras, ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir”.



Denuncia que desde el inicio de su mandato, la jefa del MP “complicó la función de de fiscales comprometidos e independientes”.



Recordó que las presentes investigaciones no avanzan “contra ciertas personas”, y enfatiza en la captura de varios de sus excompañeros fiscales “quienes lucharon con la única finalidad de investigar y conocer la verdad en casos de corrupción de país”.



El exfiscal también denuncia que, lejos de apoyar al equipo de trabajo, “las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma en contra de los fiscales”. Además, expone que, a petición de los mismos señalados de corrupción, se usaron perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo efectuado.



“Duele ser perseguido por haber realizado el trabajo de tratar de construir un mejor país. Pero insto a la población guatemalteca a luchar porque exista un verdadero estado de Derecho”, puntualizó Videz.



El MP ha emprendido acciones e investigaciones contra varios exfiscales anticorrupción, lo que analistas y expertos ven como preocupante. Entre las últimas están Leily Santizo y Eva Sosa, exfiscal de una extinta comisión antimafias.



El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.



Rudy Herrera, que investigó a la familia rusa Bitkov, también dejó de laborar en esa Fiscalía desde el 3 de febrero.

MP responde

El Ministerio Público confirmó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que Videz presentó su renuncia el jueves 17 de febrero, al igual que Kevin Montes, quien actualmente estaba en el fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci.



Sin embargo, indicó que el exfiscal Videz no ha podido ser notificado derivado que no se presentó a trabajar el viernes.



Informó que ese mismo 17 de febrero también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.



Respecto de las investigaciones a exfiscales, el MP explicó que estas derivan de denuncias presentadas que la Fiscalía por mandato legal tiene la obligación de investigar.



“Las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas. Esto no implica una criminalización, ni venganza sino implica el estricto cumplimiento de la ley y al debido proceso”, dijo el ente investigador.



“Hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización, la justicia debe ser objetiva. El Ministerio Público debe realizar la investigación para determinar la posible comisión de un acto constitutivo de delito, ya que nadie es superior a la ley”, puntualizó.