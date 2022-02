Estudio revela que las exportaciones guatemaltecas alcanzan 6 nuevos mercados

Por estrategiaynegocios.net



La sexta edición del estudio Best Markets, Products & Services 2022 contempla el nuevo escenario internacional para los negocios de exportación, identificando las mejores oportunidades para productos guatemaltecos.



Se realiza a través del uso de herramientas metodológicas que analizan al consumidor internacional, tomando en cuenta elementos económicos, comerciales, políticos, arancelarios y normativos para determinar las mejores oportunidades que existan para el país. En el 2022 se identificaron 56 nuevos productos y 6 nuevos mercados incluyendo Chile, Colombia, Francia, entre otros.



“Este año se analizaron e integraron distintos elementos económicos, comerciales, políticos, arancelarios, complejidad económica, oferta exportable, así como demanda internacional; lo cual permitió que pudiéramos conocer cómo expandir la oferta exportable de Guatemala, además de comprender la demanda internacional para consolidarse como proveedor y entender la complejidad económica de países similares al nuestro para buscar aquellos nuevos productos que tengan la calidad exportadora que necesitamos y así incrementar nuestros números”, comentó la Gerente de Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de AGEXPORT, Paola Álvarez.



Al hacer la comparación de la edición 2022 con la 2021, se puede encontrar 56 productos nuevos tales como herbicidas, alcohol etílico desnaturalizado, aditivos preparados para cementos, apio, cardamomo triturado, enzimas, entre otros, principalmente en el sector de manufacturas, así como 6 nuevos mercados como destino de las exportaciones guatemaltecas, siendo estos: Chile, Colombia, Francia, Reino Unido, Michigan y Ohio, Estados Unidos.



La nueva versión del Estudio Best Markets, Best Products & Services incorpora el potencial para la oferta exportable de servicios, además, como complemento, este estudio analiza la oferta exportable del país y se enfoca en oportunidades que no forman parte de la oferta exportable de Guatemala como HEMP (Cáñamo Industrial), Estufas y hornillas, Quesos, Almidón, Alfombras y cables coaxiales, productos que productos requieren de esfuerzos adicionales como gestión de admisibilidades, regulaciones y políticas nacionales, alternativas logísticas, etc.



“Esta nueva edición del Best Markets, Products & Services nos reafirma que Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de exportación para los bienes y servicios guatemaltecos. Esto, ya que, de acuerdo con cifras del BANGUAT a noviembre 2021 este país representaba el 31.2% del valor total exportado por Guatemala. Además, cabe resaltar que, con relación a las oportunidades identificadas dentro de este estudio, Estados Unidos cuenta con 318 oportunidades que equivale a US$220.6 millones en potenciales exportaciones. En tanto, la capacidad del mercado estadounidense para absorber oferta de servicios mostró un potencial superior a los US$1000 millones”, resaltó el Jefe de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, Jacobo Pieters.



Las oportunidades para la exportación de servicios guatemaltecos que identificó esta nueva edición del Best Markets Products & Services, están en más de 15 países destino de América del Norte, América del Sur, Centroamérica y algunos países de Europa. Entre ellos, Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, Reino Unido, El Salvador, Panamá, Chile, Colombia y más. Las oportunidades de han sido identificadas para los servicios especializados en el conocimiento y talento guatemalteco como Economía Naranja, Servicios integrados a la exportación como logística, outsourcing, Information Technology Outsourcing ITO, Turismo Sostenible, Turismo de Bienestar y Laboratorios.

Estudio referente para el desarrollo de nuevos negocios exportadores

En 2020 las oportunidades identificadas en el estudio representaron el 20% del valor exportado por los Best Products, para el 2021 la representatividad incrementó al 22%. Esto significa un aumento de 2% para las exportaciones de los productos seleccionados dentro del estudio BEST, equivalente a una variación neta positiva entre 2020 y 2021 de US$ 127 millones. De igual manera, para el volumen exportado total, en 2020 se obtuvo 25% de representatividad y para 2021 fue de 27% equivalente a una variación neta positiva de 9 millones de kilogramos.



“Durante estos años, hemos visto una evolución significativa que nos permite notar avances importantes para los distintos sectores. Por ejemplo, en relación con empresas que han integrado los resultados en sus actividades diarias, se identificó que recientemente Guatemala se ha convertido en un exportador de achicoria (planta herbácea) siendo parte de la cadena de suministro de dicho producto en EE. UU. y Centroamérica. Adicionalmente, existen empresarios que han iniciado a integrar proteína como un complemento alimenticio. Estas oportunidades ya habían sido descritas y presentadas como oportunidades disruptivas en la 4a. Edición del Best Markets presentada en enero del año 2020, lo cual nos posiciona como un referente en el desarrollo de los negocios exportadores”, agregó Pieters.



Este nuevo estudio permite que AGEXPORT para el 2022 continúe a la vanguardia de las tendencias mundiales y monitoree la evolución de sus productos y servicios a nivel internacional. Por ello, seguirá siendo una guía especializada para la exportación, ya que las investigaciones del estudio fortalecen y respaldan la presencia de los productos guatemaltecos en mercados tradicionales y también visualiza la oportunidad de incursionar en otras fronteras internacionales.



El documento y las herramientas dinámicas estarán disponibles en la plataforma Connecting Best Markets, plataforma virtual en la que los empresarios pueden acceder a un ecosistema virtual para hacer negocios internacionales por medio del siguiente enlace: http://connecting.export.com.gt/