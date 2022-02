Por 100% Noticias

Durante la tercera semana consecutiva de juicios políticos, fue declarado culpable Mauricio José Díaz Dávila, quien fungió como embajador de Nicaragua en Costa Rica en la época del presidente Enrique Bolaños.

El juez Luden Martin Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio, ha declarado al exdiplomático Mauricio Díaz, de 71 años de edad, culpable por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La audiencia Díaz inició a las 8 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde

Mientras tanto este miércoles (17.02.2022) se conoció que el excandidato presidencial y exembajador de Nicaragua en EEUU, el preso político, Arturo Cruz, presenta movimientos involuntarios constantes en el cuerpo, lo que hace indicar que tiene “Parkinson”, reveló una fuente a 100% Noticias.

“Don Arturo tiene fuerte dolor de espalda, no puede dormir y fuertes dolores lumbares que lo hacen llorar y con un ojo parece que tiene catarata porque le cuesta ver", dijo la fuente.

Cruz es uno de los presos políticos adultos mayores que por su estado de salud, debería de estar en casa por cárcel, bajo custodia policial, a como lo mandan las leyes de la República de Nicaragua.

El ex profesor y catedrático del INCAE, quien por su naturaleza de maestro, tiene el don de la palabra y de hablar mucho, ocho meses después de permanecer detenido, es todo lo contrario. No tiene ni ánimo, ni fuerzas para hablar, presenta temblores y rigidez muscular.

Sentencias

La Fiscalía orteguista solicita nueve años de cárcel para el exdiplomático, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia contra el reo de conciencia se leerá el 24 de febrero.

El abogado defensor de don Mauricio Díaz, dijo a medios de comunicación que el preso político le mandó un mensaje a su familia donde manifiesta que “mientras no me condene Dios, que me condene el hombre”.

Mauricio Díaz, fue directivo nacional del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cancelado por el Consejo Supremo Electoral, dominado por magistrados fieles a la dictadura y quienes además usurpan los puestos.

El exdiplomático fue capturado por agentes de la Sancionada Policía después que salió del Ministerio Público el 9 de agosto del 2021.

Por otra parte la activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por el Departamento de Masaya, Nidia Barbosa, fue condenada a 11 años de prisión por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.

Asimismo la justicia sandinista condenó a 9 años de prisión al periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, quien fue acusado por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua”.